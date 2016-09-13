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〈Nene的異想花園〉Crazy to Love You

2016-09-13

圖．文／Amanda fung

我在發掘你的內心，你在試探我的決心。

你的愛能有多瘋狂，我就能愛得多瘋狂。

你的愛能有多大膽，我就能愛得多大膽。

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  • （圖／Amanda fung）

    （圖／Amanda fung）

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2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
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