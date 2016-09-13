〈愛情隨堂考〉你嚮往偶像劇戀情嗎?

2016-09-13

文／佛洛阿德

假日的廣場上突然出現大批人潮，你認為是發生以下哪種狀況？

A. 一群人在抓寶可夢。

B. 有人打群架，其他人圍觀。

C. 明星辦見面會。

D. 廠商舉辦試吃與好康放送等活動。

〈解析報告〉

選擇A的人

你生性好奇愛熱鬧，期待生活裡有不尋常的際遇，你也嚮往偶像劇式的戀情，渴望為乏味生活加料。你抵擋不了浪漫約會的誘惑，對方要是有高帥的外貌，或是滿嘴花言巧語，你馬上被催眠，很容易就成為擅於編織幻夢的愛情騙子的獵物，小心落到人財兩失的境地。

選擇B的人

雖然你也會追看偶像劇，跟著主角們噴淚，也很哈偶像劇的男主角，但是對於偶像劇式的戀情，你卻想都不敢想，想法傾向悲觀的你，認為自己長相與身材等條件很一般，只能與平凡男交往，根本不會有高富帥王子看上你，所以你追劇歸追劇，並不會做白日夢。

選擇C的人

你非常嚮往偶像劇式的戀情，原因是你覺得現在生活過於平淡，或者是與戀人交往已經彈性疲乏，愛情火花已熄滅。平日你依靠狂追浪漫韓劇療癒身心，因此中毒很深，老是幻想戲劇化戀愛降臨在你身上，期待高富帥的白馬王子翩然出現，拯救你脫離無聊的人生。

選擇D的人

你的個性穩定，人生走腳踏實地的路線。你會收看偶像劇，將觀看俊男美女的愛情故事視為休閒娛樂，高富帥又專情男主角等劇情設定較為誇張，與現實生活是兩碼子事，因此不會嚮往偶像劇戀愛，況且偶像劇中的戀情太過坎坷悲情，你想要的是平實的愛情，謝絕過程曲折辛苦的戀情。