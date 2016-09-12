〈戀愛大智慧〉失戀有感
2016-09-12
文／倒水
我們懂失戀的感覺，把心裡面專注很久的人掏出來甩在地上，看他變成碎片，一點一點殞滅在空氣中，悵然若失的痛感。
我把風箏往天空放，為何它無法追逐風？奈何最後墜落地面，一切頓時體無完膚，而風依然逍遙來去，好像每陣來意都捎來悲傷，每陣涼意都淡漠冰冷，刺入身骨，難以復原，原來是愛情從最根本的心思，狠狠拔出，逃跑。
別管愛情到哪兒，至少它有光臨的時候，就有離開的本事，天塌地滅都不足以形容你的世界末日。末日儘管荒涼，同伴稀少，但竟然糟糕至此，往後不會有比最後還後面的慘烈了吧？
失戀不是被放手、拋棄，不過是「道不同不相為謀」的鐵證，既然人家不愛你，既然我們戀情無果，請勿單戀一枝花，別往盆栽傾倒深情，不如想想苦心栽培的花為何不綻放？也許它根本不會開花，或者根本不需要開花。感情算是投其所好，堅持往不可能鑽牛角尖，何苦傷害自己來換取心儀對象的可憐？
我們都清楚，可憐不會永遠，同情消耗殆盡後，還能拿甚麼強留？留得青山在，不怕沒柴燒，不如豁達點，風箏不追風，試著追自由、追天空藍吧！當我們接近白雲時，興許會有別陣清風拂來春暖、別隻鳥兒飛來歌唱，恭喜，脫離單身不遠！
轉個彎，我們有很多選擇，所謂「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」，朝朝夕夕，不見得絕對忘不了一個人，時間週期的長短，人類記憶受限，能記住被愛，不要拚命索取，戀愛的目的若為了幸福，得狠著為自己幸福跨過痛苦。
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