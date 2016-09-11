〈失格戀人〉兩個都愛 兩頭落空

2016-09-11

文／雲中君

一個人究竟有沒有辦法同時愛上兩個人呢？那樣的感覺是長久的愛意，或只是一時的意亂情迷？

那天突如其來接到H的電話，另一頭的她哭訴著為情所苦，原以為她是和男友之間出了問題，沒想到聽到的卻是她瞞著男友出軌了！她說，兩邊都是她深愛的人，因此難以割捨。

聽她敘述那男人是如何貼心、如何能言善道、如何對她關懷備至，所以兩人在相識不到一個月的時間內，就天雷勾動地火，做了不可挽回的事。聽她說得如此情深，身為旁觀者的我，卻只想拿根槌子敲醒她！

H有個交往五年的遠距男友，她劈腿的那男人也有個交往數年的女友，若是兩人真心相愛，大可各自分手再在一起，然而雙方卻都不願和現任分手。

假如真的很愛一個人，心中又怎麼可能容得下其他人呢？當H述說著對方跟她多麼合得來、與他在一起時是多麼開心，可那些話語和那些心動，當初不也在現任身上找到嗎？隨著時間過去，激情終會歸於平淡，有的人認真守護著心中的火焰，有的人則因為感覺愛情火焰逐漸失溫而向外尋求新刺激。

出軌傷害最深的永遠是信任你的另一半，當你說著因為不願對方傷心，所以選擇隱瞞，這聽起來是多麼偽善！比起用冠冕堂皇的言詞包裝出軌的事實，對方真正想要聽到的應該是你心中真實的想法，畢竟誰都不想被欺騙，更不願自己是最後才知道的那個人。

總有人很貪心，要手中這個，但眼前那個也不願放，最後紙包不住火，哪個都留不了。