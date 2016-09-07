〈幸福商談室〉夫妻之愛 做不做有關係

2016-09-07

文／諮商心理師 黃之盈

「老公，爸媽一直在問我們怎麼還沒有孩子，今晚還是來一下吧！」太太說。「這種應付爸媽的事情我做不來，我們好好過日子就好！」先生性趣缺缺地回答，一邊擺擺手，一邊打電動。「你是不是不愛我，連碰我都不想？」太太被逼得一股怒氣衝上來，這場夫妻大戰眼看一觸即發。

性不滿足是種警訊 情感連結出現崩解

夫妻間的關係其實是很脆弱的。在日本精神科醫師岡田尊司在《夫妻這種病》書裡提到，夫妻關係惡化，是在無謂的爭端中不斷啃食，導致愈演愈烈，對性生活的冷淡，更讓彼此的關係惡化加劇。

就如《關係花園》裡提到的，經營關係就像栽植植物一般，需要注重陽光、空氣、水，缺一不可，更精確的是要注意溫度、濕度和土壤的肥沃與否，多一分則太肥，少一分則太貧乏。其實，關係是需要經營的，也需要被呵護和仔細照料的，尤其是準備攜手一輩子的婚姻關係，在不同歷程會遇到不同的問題，而產生難以預料的變化。

我們很想跟對方建立穩固及穩定的關係，除了對彼此關係品質的維護之外，還包括姻親關係、金錢價值觀，乃至於房內的私密關係，都是經常需要檢視、維護的重點。

華盛頓性教育專家麥卡錫夫婦（Barry and Emily McCarthy）指出，百分之七十的怨偶關係婚姻不滿的原因都歸咎於「性」。性不滿足其實是種警訊，凸顯出關係裡需要面對的真實問題，那就是情感連結的崩解。

當性行為變成壓力 會把對方愈推愈遠

研究發現，逃避型的男人配上焦慮型的女人，會因為伴侶表現出焦慮和需求而減少性生活。當女方頻繁要求行房，好讓她在關係裡覺得安心，卻可能造成逃避型的男人採取更謹慎的行為，反而把對方推得更遠，結果欲速則不達，性生活更少，兩人更不滿足。對於雙方來說，性行為變成壓力，就更難讓彼此安心與給予情感連結，當一方愈是焦慮地要求性行為，給予另一方壓力，另一方想要表現好，就愈緊張，愈是緊張就愈難專注，於是愈被挑剔，而更無法對自己在性行為的表現上有信心。事實上，若雙方都想要有更深層的情感連結，讓彼此都滿意這段關係，那麼在身體上、心理上是需要雙管齊下的！

性和愛是循環關係 互為影響互相成就

情緒取向伴侶治療大師Sue Johnson認為，性和愛的關係就像一顆球，其實是互為成就的，「穩固的情感連結能營造美好的性，而美好的性又能造成雙方的連結更穩固，如此循環不已；而脆弱的連結往往造成性生活不滿，性生活不滿又造成彼此的連結更脆弱」。在自然界裡，動物交配是很頻繁且自然的事情，當雙方的關係是彼此都對自己有信心、信任感和安全感，就自然而然可以給予對方所渴望的柔情與輕鬆的性關係。

性福夫妻好美滿 親密感情連結強

在華人世界裡，我們常被社會價值觀牽絆著，例如，被要求「年紀到了，應該要結婚」、「結了婚，應該要有小孩」、「大寶已經兩、三歲了，該生個二寶了」。但在社會價值觀之外，婚姻生活其實是靠夫妻兩人在經營和生活的，其中的甘苦也是兩人共同承擔和面對的，更重要的是，因為維繫夫與妻關係的連結其實很脆弱，彼此要有更強韌的情感連結，才能承上啟後撐起一整個家庭的幸福美滿啊！