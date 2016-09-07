〈愛の相親事件簿〉樂在分割愛情的博愛男
文／LAKIKI
Z先生是LAKIKI以前工作上的廠商，個性保守永遠都帶著羞澀笑容，是LAKIKI難得會把廠商當成朋友的人。LAKIKI認識他時，他還只是一個小小的科長，工作勤奮的他短短幾年就升到協理，再見到，他已經判若兩人，剪裁合身的名牌西裝、名牌手提包、名牌手錶，身上的行頭都不像是他以前會買的東西。
LAKIKI：「你變得好不一樣，你看看你這身，這是你自己搭配的嗎？」
Z先生：「當然不是啊！我哪有心思弄這些啊？都是我女朋友幫我打點的。」
LAKIKI：「女朋友？是幾年前我看過的那個女朋友嗎？你們也交往太久了，怎麼還不結婚？」
Z先生：「拜託，那個早就分了，我現在是跟別的人在交往。偷偷告訴妳，我有好幾個女朋友。」
LAKIKI瞪大眼睛：「我沒有聽錯吧？這句話不可能從你嘴裡說出來的，我記得你的愛情非常專一不是嗎？你是受了甚麼打擊嗎？」
Z先生：「沒有啊，我只是覺得以前的我太傻了！我很滿意我現在的人生，很自由、很快樂，我這些女友們也都帶給我不同的刺激，像這個幫我打點服裝的女朋友，她是學設計的，妳看看她品味多好。」
LAKIKI：「她們彼此知道對方的存在嗎？」
Z先生：「我沒刻意說，但應該隱約知道吧！我認為愛情應該是開放的啊！最近我也去相親，那些相親對象都是篩選過的，所以客觀條件都非常好呢！」
LAKIKI：「你工作那麼忙，哪有辦法同時搞定這麼多女人跟這麼多事呢？」
Z先生：「因為我不常跟她們膩在一起。我沒有強迫她們跟我在一起，如果要跟我在一起，就得接受我喜歡的交往方式。」
LAKIKI搖搖頭：「我不懂，你是真心喜歡她們的嗎？不想選一個當固定女友嗎？」
Z先生：「當然都是真心的，她們都有吸引我的地方，我只是切割我的心跟時間，每個人都分配一些，如果她們不滿意，大可以離開我。要一個人對另一個人專一一輩子，根本就是違反人性的啊。」
LAKIKI不可置信：「你覺得這樣的愛情夠真實嗎？我記得你以前不是這樣的想法啊！」
Z先生眨了眨眼睛：「所以啊，我以前真是虛度光陰，守著一個女人那麼傻的事，我居然做了那麼多年！那些甚麼社會的規範跟道德價值觀，不都是人訂出來的嗎？我為甚麼要照著別人規定的路走啊？我現在覺得，只要自己快樂，根本不用在乎別人的看法。」
LAKIKI：「你真的覺得這樣很快樂？是真心這麼想嗎？」
Z先生用力地點了點頭：「嗯，前所未有的快樂。原來自由就是這麼回事，當匹脫韁的野馬也沒甚麼不好！」
LAKIK不敢相信眼前的這個人就是多年前我認識的Z先生，難不成換了位子真的會換腦袋，我還是喜歡過去那個專一、真誠又可愛的Z先生，我不知道他的內心到底產生了甚麼樣的變化讓他變成這樣，看著脫軌的他，我只能默默地祝福他有一天可以真正地面對自己，然後找到真正的幸福。
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標題：〈愛の相親事件簿〉樂在分割愛情的博愛男
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