〈愛情加油站〉情感的傳遞 讓愛繼續

2016-09-07

文／庭院深深

生活中所遇到的許多事物，難免都會牽動自己的思緒，或許是一本愛情小說，也許是一齣勵志電影，可能是一幕在街角親眼目睹戀人離別後的不捨與感傷，總之，「人類」是懷抱情感的動物，只是在傳遞感情與接受感情的過程中，難免在「施與受」之間，搞得自己頭暈目眩因而失去理智。

每一對夫妻與情侶，都是因為被對方的某個特質所吸引，因而產生感覺、感情與感動，於是選擇走在一起的兩個人，在初始的相處階段，轟轟烈烈、波濤洶湧，無論是一同欣賞夕陽餘暉或耀眼星斗，再加上一陣陣微風的吹拂，難免讓正處於熱戀的兩個人同時擁有最豐美的愛情印記。

只是兩個人在一起久了，往往因為得到了、擁有了、熟悉了、平淡了、不再新鮮了，便忘記了在傳遞情感的過程裡，何時該收？何時該放？明明對自己的情人始終在乎、看重、關注、愛護，對他的「愛」依然如初，對他的「情」始終未變，卻在不經意間，將想要傳遞給另一半的肢體語言、出自於真心的甜言蜜語給忽視了、遺漏了，卻不吝將那些關心、窩心與傾心，對情人以外的人表達。

兩個人選擇了牽手，就得心甘情願接受相處過程中所避免不了的牽繫與牽絆，失去一點自由在所難免，重點是認真拿捏好情感傳遞的開關，在愛情每一天的續集裡，讓男女主角皆能得到對方的關注和呵護，尋到愛情國度中最珍貴的那份寶藏。