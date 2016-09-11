〈情字這條路〉不合則分 放手各自飛
2016-09-11
文／羅軒
那天妳告訴我，能夠和他好聚好散，沒有惡言相向，反倒是祝福彼此在未來的人生路上，可以找到屬於各自幸福的愛情歸宿，終於讓妳心中所累積的重重煎熬，頓時減輕許多。聽到這些話，我真的替妳高興。
妳說，走到分手這一步，妳和他之間，沒有絕對的誰對誰錯，各自都要深切檢討。這段感情之所以起起伏伏，都是因為你們彼此太在乎對方，導致感情的維繫上，有太多互相體貼的點線面都沒有做到，妳和他都想要去支配對方，於是，爭執就因此伴隨而來。明明兩個人距離很近，卻有如咫尺天涯那般遙遠。
你們其實也意識到星星之火可以燎原的道理，因此，開始試著努力修補兩顆心的缺口，但終究剪不斷、理還亂，最後不僅亂了愛情方寸，也失去了溫暖愛和包容愛的空間。爾後，你們之間開始互相逃避，開始覺得和對方見面好有壓力，愛得那樣緊繃不安。妳不想再看這段感情繼續惡化下去，也不想再跟自己的心拉扯、拔河，妳覺得兩個人在一起，既然不適合，就應該放手讓對方各自去飛，誰都不要成為誰的包袱和阻礙，於是，妳和他冷靜、理性地談好分手，妳的沉重壓力，也宣告卸下。
現在的妳，只希望在他心裡面，還能存有對妳一絲美好的記憶，因為，妳能給他的最後溫柔，就是把手放開。不能給他未來，就還他現在，而不是相互捆綁與折磨。
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