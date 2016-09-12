維納斯的呢喃（9／12～9／18）

2016-09-12

文／占星師 娜塔

桃花星和太歲星都運行來到風象天秤座，因此風象人（水瓶、雙子、天秤）在中秋佳節前後都是最閃亮的社交明星，只要有你們在場，連結人際情緣實在輕鬆愉快，天秤座朋友周遭有嫉妒眼光，也是瑕不掩瑜；火象星座（牡羊、獅子、射手）是風象好鄰居，人際桃花也跟風吹過來，只要有社交娛樂，就有機會結識異性；土象人（金牛、處女、山羊）進入新太歲，集結的是工作與金錢運，惟山羊宜提防小人或暗中破壞的力量；水象人（雙魚、巨蟹、天蠍）的人際桃花暫時休兵，你們希望把工作計畫先安排落實好，再談其它。

牡羊座 3/21~4/20

愛情運勢★★★

單身牡羊可能發現邀約或社交熱絡起來，這是對象增加的週期，可以練習人際往來的和諧與委婉，磨去粗糙與急性的缺點；有伴牡羊進入新太歲，學習自我主張也柔和待人，首先圓滿的對象就是包容你多時的伴侶。

金牛座 4/21~5/20

愛情運勢★★

單身金牛能將創造力運用於職場，為提案奔走，易得到好評，也許外來資源進入緩慢，你和團隊感情更加凝聚；有伴金牛外出可能引來嫉妒或比較，有時風雨有時晴，但伴侶理解你、家庭支持你，對外界只能以平常心面對。

雙子座 5/21~6/21

愛情運勢★★★★

單身雙子桃花與社交頻繁，總有人想幫你撮合，運用理性與感性角度篩選時發現吻合對象不少，只能說好事多磨；有伴雙子可能發現伴侶的標準變高或變挑剔，相處摩擦增加，最好各有社團或興趣，讓談話內容跳脫日常俗套。

巨蟹座 6/22~7/22

愛情運勢★★

單身巨蟹停滯一段時間的工作再度活化，即使是微小的機會也象徵希望，努力不會白費，工作成就大過對桃花的注意；有伴巨蟹和伴侶進入全新季節，可能為居家拉皮修繕努力，因共同絞盡腦汁與努力，非常有成就感。

獅子座 7/23~8/23

愛情運勢★★★

單身獅子受到藝術與美的吸引，最快方式就是學習與購買，或者運用手作親自創造，娛樂活動中容易連結異性；有伴獅子喜歡仔細規畫享受，伴侶總是臨時起意，比較公平的決定是一人一次，避免覺得自己在遷就對方。

處女座 8/24~9/22

愛情運勢★★★

單身處女座迎接新太歲星，前一年的努力締造新一年的收穫，不同名目的收益將豐富財帛，就怕已規畫預算，財進也財出；有伴處女座發揚自我價值的方法之一就是提供更多服務，比如說把朋友請到家裡來招待，即使伴侶覺得家裡是寒舍。

天秤座 9/23~10/23

愛情運勢★★★★

單身天秤迎接太歲星合相本命太陽，人際暢旺，成為社交寵兒，人紅難免被嫉妒，要明白求和不代表不宣示想法；有伴天秤為尊重伴侶的主張，經常模糊個人想法，這是你學習堅持自我，達到平衡的週期，妥協非上策。

天蠍座 10/24~11/22

愛情運勢★★

單身天蠍掛意的財帛進出，可能出現新的投資機會，與其耗財，不如注意暗中破壞的力量，此際停損比投資更重要；有伴天蠍計較心重，當伴侶在職場忙應酬時，總覺得不受重視，與其抱怨，不如規畫共處的時光。

射手座 11/23~12/22

愛情運勢★★★

單身射手有突來娛樂社交邀約，心態並存積極與消極，想太多就甚麼都做不了，隨直覺赴約反而容易遇見驚喜對象；有伴射手發現伴侶的多變與反覆，伴侶也接收到你的難搞，與其互相為難，不如各自精采，有聚首再相互分享。

山羊座 12/23~1/20

愛情運勢★★

單身山羊職場發威，慕名名而來尋求合作的人驟增，忙得不亦樂乎，惟工作占去大部分的力氣，已無暇理會桃花；有伴山羊和伴侶如同老夫老妻交換著日常生活訊息，共同學習手作美化居家裝飾，成了主要樂趣。

水瓶座 1/21~2/18

愛情運勢★★★★

單身水瓶外緣旺起來，你依舊抱持公益心腸，走到哪裡都受到喜愛，惟社群中有不同立場的聲浪，帶來相處的挑戰；有伴水瓶隨興所至的創意和樂趣，伴侶卻不領情，反而報之以挑剔，這是個需要彼此調和的週期。

雙魚座 2/19~3/20

愛情運勢★★

單身雙魚可能有職業倦怠，也懷疑自己的堅持，外在肯定與贊助若有似無，需要一些時間沉澱，人際情緣一併休兵；有伴雙魚信心搖晃，無法自我肯定，伴侶的鼓勵是最好的支持，惟過度依賴可能讓雙魚不願振作，宜找到平衡點。