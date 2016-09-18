〈婚姻幸福學〉老公依賴嫌我強勢 心裡不平且壓力大

2016-09-18

文／諮商心理師 張璇

Q：

和老公結婚三年，最近愈來愈受不了他的依賴，幾乎每件事都要我幫他，工作上我像他的秘書，生活上像是他的女傭，在家找不到他自己的東西都問我，出門連錢包也要放我這……。如果我不理他，他會擺臭臉很多天不跟我講話，明明是自己耍懶和愛使喚人，吵架時卻常說我愛掌控或太強勢，真是冤枉啊！以前的男友也常要我幫忙打點大小事，還誇這樣的我CP值很高。以前我覺得能被對方依賴是一種幸福，但最近卻覺得好累，還沒生小孩就已經壓力很大，心想為甚麼不是老公照顧我，而是我在照顧他？做了這麼多還被說愛掌控，讓我心裡很不平也覺得自己好像管太多，不懂為甚麼會變成這樣？我該怎麼改善現況呢？

A：

一方太過於孩子氣，另一方太像父母；一方較順從，一方較掌控，這樣的夫妻組合很常見。個性互補在關係發展初期是難以抗拒的吸引，因為在潛意識中，我們已習慣扮演過去熟悉的角色而感到舒適，即使扮演其中的角色不一定讓人開心，這樣的互動卻因熟悉、安全而不容易調整。比如在原生家庭中，如果常需要在家中扮演拯救者或照顧者的角色，可能做事習慣一手抓、不容易相信他人，不自覺便會出現想掌握一切的舉動。同樣地，如果一方在原生家庭常被否定，或較無自主性、不被鼓勵作決定，跟伴侶相處時往往也傾向表現出無助的一面，簡單可自理的事也常依賴伴侶協助。

已有相關的研究發現，被伴侶掌控久了易生憤怒與憎恨，會有被強迫或受害者心態，而掌控伴侶也會讓人有罪惡感，覺得自己太挑剔而壓力大。所以，不是妳變了，而是你們都越過了彼此的界線，造成許多緊張與衝突，漸漸傷損了感情。

不論誰掌控了誰（或許是互相），若真想轉換、打破「一個像父母，一個像小孩」這樣的動力模式，不妨先檢視自己是否太習慣把別人的責任攬在身上，試著對熟悉的要求說「不！」和別怕對方的情緒勒索行為。「覺察」和「下定決心」是改變的開始，拉好界線、把彼此當成獨立的個體，雙方都有對等、自我負責和尊重的觀念，才能更自在地享受親密關係的施與受。

（寫信給張璇：leohome1971@yahoo.com.tw）