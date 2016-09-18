〈失戀共和國〉別讓愛掏空了自己

2016-09-18

文／肆一

一個男人的告白：「對方是自己的全部？別開玩笑了，人生有很多的面向，只要不專注看著某一件事，就不會錯覺生命裡只有它。」

愛情是生命裡的一部分，可以很重要，但不可以是全部。碰撞了幾次之後，你終於懂了。

為了愛情不顧一切，為了愛情無怨無悔，為了愛情與全世界為敵都在所不惜，再為了對方付出所有，然後也把它當成自己的所有――你曾經是這樣的人，那是你談戀愛的方式，也是你唯一會愛人的方法。

給出全部拚命愛 變成對方的壓力

「沒有愛是壞的，只要有真心就是好的」，你憑著這樣的本能談過了幾次戀愛，可是最後卻都無疾而終收場。所以你忍不住會懷疑起愛，也質疑起自己，你找不到方法去談一場好的戀愛，你找不到一個好的人好好相處，所以更拚命，結果就更受傷。後來你才了解到，其實你一直在找的是愛裡頭的自己。因為每次談戀愛都丟了自己，你曾以為這是全心的付出，可其實比較像是全意的依賴。你自己沒有察覺，但對方卻感受清清楚楚，最後就成了一種壓力。

也就是因為這樣，你才明白了愛情裡「適切」的重要。雖然愛情可以讓兩個原本不相識的人走在一起，甚至有了強烈的羈絆，但這並不表示對方是屬於自己的。說到底，每個人都是獨立的個體，擁有獨立的思考，這是兩個人在一起之後也無法改變的事實。只是以前的你太心急，亟欲同步，所以才忽略了這件事。兩個人可以磨合、差異可以縮減，但卻不會把另一個人變成是自己，更何況，我們常常也無法理解全部的自己。

用愛來定義自己 失去時一蹶不振

因為衝過了頭，所以才學會收斂；再因為自我保護過剩，才得以學會付出；到最後才能愛自己也愛別人，每段愛情都是這樣走過來的。跟著你也才驚覺，這竟也是一種比較。就因為你把對方當成了全部，所以也認為對方需要同樣待你，而許多愛裡的挫折都是源自於此。甚至到了最後，這些毫無保留，在愛情失去的時候會跟著一併反撲，以加倍的力道回饋在自己身上。更可怕的是，你會不自覺利用愛來定義自己，你的價值與存在都是因為愛而生，所以在失去的時候才會一蹶不振。

這是因為，自己把相愛變成了一種掏空的過程。不斷地給出，再藉由對方的回應來餵養自己，這些你以為的堅固，從來都是求諸於外，而不是內，所以才不牢靠。這也是你很後來的體悟。

自我價值不可讓渡 再愛也要顧好自己

再怎樣地愛一個人，都應該保留部分的自己，保留那些無論如何都不可以讓渡出去、怎樣都該堅持的部分，更重要的還有那些自我的價值。那些因愛而生的信念，還有靠自己所打造出來的信心，他們都是你的一部分，人包含著多樣的面向而組成。愛情也是如此，不再以對方所有情緒為依歸，而是在愛的時候也感受著自己。

愛情的可貴，其實不是把兩個不同的人變得一樣，而是兩個人即使不同，但能願意互相陪伴。相愛的兩個人，可以一起生活，同時也有各自的生活，這不是一種相愛的背道而馳，而是愛的往下推移。你們相愛，在彼此身上獲得力量，但同時也能從其他領域得到養分。戀人走在同一條路上前進，步伐一致，其中也包含了一些不同。去認同與接受這些不同，學著去愛別人也能愛自己，可是，這並不是要你在愛一個人時不盡力，而是要去理解愛的無限與有限，並且真心接受。

再如何相愛，你都應該認知自己仍是自己的。讓自己堅固，最後再用這樣的堅定回饋到愛裡。不只是被照顧，而是也照看自己。能照顧自己，常常就是對愛的一種最大付出，最終也是這樣的自己，會讓你在有愛的時候過得好，沒有愛的時候也能跟自己處得好。