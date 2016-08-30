〈廢核救家園〉台電缺電10匹狼 「開放台電」團隊調查出爐

2016-08-30

文／劉黎兒

Q：前國策顧問郝明義等所組成的「開放台電」的團隊，追究台電缺電到底是真的還是假的，結果如何呢？

A：雖然台電到最後依然還有11項資料不肯公布，團隊也只好就有限的公開資料來進行研究，7週下來團隊日前發表報告了結果，揭穿台電一天到晚都在叫缺電的「狼來了」真相，發現台電缺電謊言的狼不只一隻，全部共達10隻，按理是更多，但資料及時間有限，只好先揭發10隻缺電狼的真相：

1.不做需求管理：任何企業除了供應外，當然要隨時了解顧客需要，台電長年都不顧需要實際多少，永遠高估非常多，藉此死守核電以及加蓋新電廠。

1995年之前，台電對每年尖峰用電量預估十分準確，和實際用電量差距甚小，其後一路惡化，2001年的差距拉大到1個核四廠的裝置容量，2005年差到兩個核四廠，2009年差到3個核四廠，2015年差到4個多核四廠。

今年起乾脆不做尖峰負載預測，也首次不公布今年的「備用容量率」，讓國民搞不清台灣到底有多少電可以用，故意漏算許多民間發電的太陽能，漏算的量遠超出核一廠1號機的數倍。

2.向汽電共生業者到底買多少電的黑箱：明明契約是可以買的，但台電卻硬說無法買，共生業者自己要用，到底是在操控買電價格而圖利民營電廠（IPP），還是故意製造缺電假象？

3.各種維修作業問題的黑箱：明明知道每年5～9月是台灣用電尖峰期，台電卻還把固定的歲修排在這個時間，而且2014年有許多機組編列預算要修，卻未進行；此外每個週末進行的小修量也非常驚人，是7、8個核一廠1號機的份。

4.V接變壓器造成的漏電問題：據陳謨星教授指出，這種權宜做法，會造成電壓失衡，出現負序電壓，並且漏電，核二廠2號機組的避雷器爆炸，並且台電機組頻繁維修，與此有關；但台電連自己這種變壓器占多少都搞不清，漏掉好幾成電，等於幾個核電廠。

5.死守核電，不積極推廣再生能源：長年打壓、醜化再生能源，跟世界潮流背道而馳。

6.不知有計畫地進行停電風險評估與控管：台電近年一再以各種原因宣稱「缺電」，但事實上，台電也承認最近14年並沒有「真正發生缺電」，台灣停電是跟變壓器、機組出問題等有關。

更令人難以相信的是，台電沒有另立科目來顯示停電損失，只是直接從用戶隔月的電費沖抵，糊塗帳的程度，非常嚴重。

7.對（核能以外的）重大機組的更新和商轉時間不知緊盯督促：如大林等新銳機組，遲遲未能啟用，卻直喊缺電，又大買發電設備。

8.至今政府沒有明確的能源策略，任憑台電一個執行單位來決定，也讓台電權力無限擴張，一個台電怎能決定台灣的能源政策。

9.經濟部和原能會自失督導立場：台電是受經濟部及原能會監督的國營事業，但台電長年豢養吉興以及中興顧問社等包商，乃至相關的基金會等，然後讓現任及歷代的經濟部長、次長出任董事長等，坐領鉅額薪資；原能會則承包數億台電的研究計畫，成為台電最大包商，如何監督台電呢？台電變成監督上司官員的老闆，這些官員怎麼守護國民利益及身家安全呢？

10.長期盤踞在經濟部之內的利益集團的影響：報告中也明白指出因為有台電養的這些擁核黑手，才會出現歷任經濟部高官一再呼喊，沒有核能台灣就要缺電，沒有核四台灣就要缺電，原來並不是為了台灣的能源發展著想，而是為了他們曾經、正在、即將去當董事長單位的業務著想。

這次調查，只是在追究缺電之謎，至於台電各種爛帳，期待未來有繼續第二波的追究，讓國民更進一步理解台電的真相。