| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 副刊

〈生活大補帖〉體驗飢餓

2016-08-30

文／何佩梅

前幾個月做糞便檢查，發現有潛血反應，衛生所多次來電，催促我去做大腸鏡檢查，便預約檢查。前兩天都只吃些白稀飯的低渣食物，當天還要吃兩次瀉劑，每次要喝2500CC的水，以利清腸。

3天的時光，被迫遠離食物的滋味，有如明明有一流清涼的溪水在眼前，頂著38度高溫的溽暑蒸騰，想去泡泡腳享受冰晶沁涼，卻看見立著告示牌，地雷區，只能裹足不前。

平日並不嘴饞的我，走在街上，看見每間餐飲店的招牌，腦海就不自主發出想像，鮮嫩滴汁的脆皮烤鴨、香酥金黃的油炸臭豆腐，連炒青菜、蛋花湯，都收入冥想清單中……

這次的飢餓八十，使我想到無米方知米甜，無水方知水甘。猶如沒有燈火的黑夜，才見星光的明亮；沒有溪水的河流，才顯水流的活力四射。唯有好好珍惜現有，才能享受所有！

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：〈生活大補帖〉體驗飢餓


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.