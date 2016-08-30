〈生活大補帖〉體驗飢餓

2016-08-30

文／何佩梅

前幾個月做糞便檢查，發現有潛血反應，衛生所多次來電，催促我去做大腸鏡檢查，便預約檢查。前兩天都只吃些白稀飯的低渣食物，當天還要吃兩次瀉劑，每次要喝2500CC的水，以利清腸。

3天的時光，被迫遠離食物的滋味，有如明明有一流清涼的溪水在眼前，頂著38度高溫的溽暑蒸騰，想去泡泡腳享受冰晶沁涼，卻看見立著告示牌，地雷區，只能裹足不前。

平日並不嘴饞的我，走在街上，看見每間餐飲店的招牌，腦海就不自主發出想像，鮮嫩滴汁的脆皮烤鴨、香酥金黃的油炸臭豆腐，連炒青菜、蛋花湯，都收入冥想清單中……

這次的飢餓八十，使我想到無米方知米甜，無水方知水甘。猶如沒有燈火的黑夜，才見星光的明亮；沒有溪水的河流，才顯水流的活力四射。唯有好好珍惜現有，才能享受所有！