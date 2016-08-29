〈異同OPEN講〉多元性別教育 望及早落實
2016-08-29
文／蔣明白
經過連續幾年的激烈爭辯，美國加州教育局終於在八月初投票通過，將LGBT（男同性戀、女同性戀、雙性戀和跨性別）社區歷史納入社會課程教材中。
在這項新的社會課程架構中，從國小二年級開始，將學習LGBT家庭的故事；四年級的內容則是從50年代的同志平權運動起，一直到2015年最高法院裁定同性婚姻合法化；至於十一年級的課程，主要是著重在同性戀權益及身分認定，特別是社會進步與爭議運動的論述。
相對的，反觀台灣「多元性別教育」的課綱遲遲無法落實，就不免要讓人感到極度的不解和憂慮了。
一位還在高中就讀的謝秉霖同學，就曾經多次投書媒體指出：「筆者關心性別教育已有4年，參與過多場由教育部所辦理的課綱公聽會，現場經常有特定宗教背景的家長，要求教育當局刪除課綱中『性傾向』、『性別認同』等任何有關多元性別的字眼；他們所持的理由是，不應在年紀過小時，教育孩子男生也可以愛男生、女生也可以愛女生，深怕自己的孩子透過『學習』而成為同志，此種對於性的恐懼，真的是合理的嗎？」
讓人不解的是，每個孩子都是在「異性戀環境」中誕生、成長的，因此，如果「性傾向」真的是可以經由學習而改變的，那麼，所有的孩童不是早就因為耳濡目染，而統統「變成」異性戀了，又怎麼會在長大後才察覺自己的同性戀傾向呢？
而更讓人憂心的是，面對越來越多的偷拍、襲胸、性騷擾以及性侵、家暴等社會案件，異性戀族群不是更應該重視「多元性別教育」的重要性，進而學習對性／性別／性傾向的包容與尊重嗎？
（同性戀有哪些難言之隱？異性戀父母又該如何試著理解同志子女？透過gayproudly@hotmail.com此一平台，歡迎異性戀和同性戀，一同公開講明白！）
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