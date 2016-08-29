〈童言童語〉阿姨還小

2016-08-29

文／隔壁阿姨

鄰居孩子「小青蛙」常來我家玩，這天遊戲結束準備回家時，他忽然說：「等我老了、死了，就不能來妳家玩了。」我吃驚地問他：「你為什麼這麼說？」

原來前些日子小青蛙的外公過世，他參與了些過程，才會如此的「有感而發」。

我問他：「如果我死了，你會哭嗎？」

「我會哭，而且我會去妳死的地方看妳，唱歌給妳聽（應該是頌經的意思）。」

然後他問：「阿姨，妳還很小嗎？」我明白他的問題，趕忙說：「阿姨還要很久才會變老。」

他忽然給我一個擁抱，好像放心了的意思。

我的眼淚差點掉下來。