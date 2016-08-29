| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 副刊

〈童言童語〉阿姨還小

2016-08-29

文／隔壁阿姨

鄰居孩子「小青蛙」常來我家玩，這天遊戲結束準備回家時，他忽然說：「等我老了、死了，就不能來妳家玩了。」我吃驚地問他：「你為什麼這麼說？」

原來前些日子小青蛙的外公過世，他參與了些過程，才會如此的「有感而發」。

我問他：「如果我死了，你會哭嗎？」

「我會哭，而且我會去妳死的地方看妳，唱歌給妳聽（應該是頌經的意思）。」

然後他問：「阿姨，妳還很小嗎？」我明白他的問題，趕忙說：「阿姨還要很久才會變老。」

他忽然給我一個擁抱，好像放心了的意思。

我的眼淚差點掉下來。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：〈童言童語〉阿姨還小


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.