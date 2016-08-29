〈50 Plus〉電玩英雄 傳奇不老

2016-08-29

文／呂政達

寶可夢掀起了全球抓口袋怪獸的熱潮，台灣人也不例外，卻也意外引發了大型電玩機台的懷舊風，如果你也是四、五年級的大叔大嬸，肯定會懷念那些讓我們掏出硬幣，不過關就不死心的歲月，下列的電玩，你最懷念的是：

1.小精靈，2.小蜜蜂，3.超級瑪利歐兄弟，4.快打旋風，5.金剛救美。

這一題肯定沒有標準答案，也可以是複選題。我自己則對「超級瑪利歐兄弟」有一份說不出來的懷念，儘管這個電玩後來推出了好幾代的遊戲，拍成了電影，我卻連第一代遊戲也沒有完全過完關，到現在有時還在想，在那些水管的盡頭，會出來哪種厲害的怪物？

那個年代的電玩，各有個性，不像現在的手機遊戲，過度的誇張聲光效果，所以，讓我們來試試，為每種電玩的愛好者診斷個性。當然，距離那個電玩歲月也有三十多年，許多人已跨越過了生命的黃金時期，你盡可以測驗自己的發展和電玩性格學說的準不準。

愛玩小精靈的人，說不定對股票、期貨、外匯等投資工具感到興趣，他們喜歡追趕，別人對他們的追趕，反而讓他們產生一種說不出來的快感，夢想在追趕的遊戲裡吃到大力丸，在所有電玩類中，他們的投機性格也破表。

「小蜜蜂」的愛好者，性格則是另一種故事。他們喜歡秩序和一種既定的格局，縱使有攻擊和被攻擊的危機意識，也期待危機是按部就班來到的。他們應該很適合擔任公務員，希望對未來發生的事有一種明白的掌握，其實，電玩螢幕外的世界，才是他們真正要去應付的。

「快打旋風」是打鬥類電玩的始祖，也是最多心理學家投入研究的類型，這30年來從校園霸凌到社會鬥毆事件的增加，常被歸因為打鬥電玩的興起。這種人進入職場，也可能會帶起對決的風氣，無論什麼事，都要找人來比個高下。對我自己，我好奇的是那個可愛的春麗進入中年後，會變成什麼樣的模樣？

「金剛救美」的擁護者個性，就很有趣了。如果金剛腳下的美女換成生涯追逐的目標，無論是一桶金還是升官，那幾乎是所有上班族的故事了。這種性格的人希望每一次克服困難、跨越障礙都能有獎賞，跳過石頭往階梯爬去，他們對權力的渴望，也高於其他的電玩。

好了，你覺得自己的人生故事，被哪一種電玩性格說中了？當年這群快打英雄，現在笑看一代代的電玩傳奇，心中不知是滄桑還是似曾相識？就當一場遊戲一場夢吧，畢竟，不是每個愛玩超級瑪利歐兄弟的人，後來都嚮往當水管工人。