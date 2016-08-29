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〈折翼少年〉翻轉人生 靠自己

2016-08-29

文／王錦萍

這個少年認識一年多了，從一個普通的小屁孩變成重案犯，命運如此走向，他沉默了好久。

最近，觀察到他似乎奮發向上，每天看書、用功，把該讀的教科書和現有的課外書全看了，甚至，有幾次靦腆地提到想再多學一點。

「老師，你們平常都看些什麼書呢？」他有點鼓起勇氣似地說出感受，他說回想過去，交往的朋友來來去去的，大家的話題沉淪，負面能量超級多並且原地打轉，那實在不是他所需，尤其經過這一段坎坷難行的路，他體會更深。

不僅如此，對於那些曾經相同經歷，後來居然能夠考上國立大學，擁有嶄新人生的幾位「學長」，他非常嚮往，當成自己現在努力的目標。

在重重鐵門之後，大家一棒接一棒諄諄善誘了這麼久，聽到孩子能夠自我勵志真是太好了，怎能不支持呢。進一步，建議他不如來練練英文吧，他眼睛一亮！一邊略害羞地說：「我英文超爛耶。」一邊又自言自語，要請媽媽把小時候那本英文字典找出來，寄給他。

當我再問，要不要跟老師很簡短地通英文信，先試試看幾封就好，他簡直不敢相信的樣子，真的可以嗎？涉入司法案件，被關在裡面，這段時間造成家庭和自己人生一片黑暗，可是現在好像又看到一絲契機，真的能翻轉嗎？這個少年像是用力壓抑住雀躍的心情：「好啊，我有英文字典，可是不知道寫什麼，怎麼辦？」

「就中翻英吧，寫一段中文，再查字典翻成英文，從50到100個字開始，別有壓力，要是真的不行也沒關係啊。」我說。「好。」他下了決定。

對待這些好孩子不必用力抱著希望，因為永遠有希望。

（關心青少年犯罪預防與矯治，可上http://www.616.org.tw中華民國更生少年關懷協會諮詢。）

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標題：〈折翼少年〉翻轉人生 靠自己


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