〈徵文大拼盤〉這個不懂 那就落伍囉

2016-08-28

孩子一直在成長學習，接受新事物，大人也不要輸啊，想辦法了解一下，跟孩子走在時代尖端也是不錯的感覺喔……

〈厚，落伍了1〉看電影免排隊 原來這樣做

文／高空大秀秀（高雄市）

那次剛吃完母親節的中午聚餐，想搭女婿的便車，去百貨公司電影院看電影，沒想到長長的車龍等著排隊進停車場。眼看電影的演出時間快到了，就請女婿讓我們路邊下車好了，想先下車去排隊買電影票。

結果女兒拿起手機說：「我來我幫你們買票。」看女兒撥開手機的畫面，顯示出我們想看的那家電影院，再選出我們喜歡的位子，又拿我的手機，拍攝幾個號碼，她怕我們走上電梯就忘了號碼，所以把它拍攝下來，要我到電影院購票處，直接到網路購票處，拿她的會員卡取票。

我很懷疑有這幾個號碼，就不用排隊買票嗎？

女兒說：「喔！妳嘛幫幫忙，都什麼時代了，還去排隊買票？」

結果我們兩位老人，用他們的會員卡，到櫃台順利取票去看電影，還有附送爆米花與飲料，省錢又方便哦！

〈厚，落伍了2〉壁咚新名詞 什麼東東啊

文／龍駒（高雄市）

去年，一直聽見學生下課老是在說「ㄅㄧˋㄉㄨㄥ」。聽久了，不知道他們究竟在說啥？每次看見我們這群老人家一臉狐疑的樣子，就一群人在走廊上傻笑。

有一天，我問隔壁的老師說：「你知道學生最近都在說ㄅㄧˋㄉㄨㄥ，到底是什麼意思？」結果，同事竟然說：「妳也太好笑了，『避冬』就是天氣很冷，要躲避冬天的意思。」我說：「可是聽學生講ㄅㄧˋㄉㄨㄥ的上下文，根本就不是這個，我推測應該跟談戀愛有關係，不然為什麼他們一群人老是笑得十分曖昧。」

一連問了幾個同事，都沒有人知道，回家後，問外子：「老公，你知不知道什麼是ㄅㄧˋ ㄉㄨㄥ？」結果，他竟然神閒氣定地說：「知道，但是不能告訴妳……」沒想到感覺很宅的他竟然也知道，而向來自認博學多聞的我卻一無所知，於是，黏在他屁股後硬要他解答，他煩了，反身把我推向牆壁，一張嘴像章魚一樣湊了上來，說：「這就是壁咚啊！把女生推到牆壁，然後咚一聲啾下去。」

不得驚呼年輕世代真的太前衛了，更不得不承認自己老了。

〈厚，落伍了3〉破褲歪鞋 時尚真難懂

文／歐咪媽（高雄市）

跟上潮流這件最重要的小事，常常是生活當中被取笑的話題，對一個不常外出不會看時尚訊息，理所當然「流行」這玩意，自然是有看不會懂。

點燃這個落伍地雷的導火線，是千萬不該亂丟孩子的東西，一件根本不起眼、破舊不堪的牛仔褲，不曾看過清洗過，有勾割裂開的破洞還有冒出虛線，隱約感覺有股異味飄散，拿去社區丟棄資源回收桶內，回家後的孩子突然急忙詢問牛仔褲行蹤，一聽之後十萬火急趕緊去桶內翻找，幸好安然無恙順利尋回，從此被烙下不可抹滅的記號，就是：你不懂！這是流行，出現「落伍了」這句口頭禪。

有次整理鞋櫃時，看見一雙花樣完全不對稱的鞋款，懷疑是否拿錯鞋子了，立即被孩子打槍，說是一家專賣經典款的招牌鞋，那一臉似笑非笑詭異表情，擺明我就是「落伍了」。

現在孩子所買的衣物用品，都不能輕易懷疑納悶，更不能隨意碰觸亂動，看不懂不明白就睜一隻眼閉一隻眼，流行趨勢是什麼玩意，看年輕人行頭就知道。

〈厚，落伍了4〉學會智慧手機 有自信多了

文／燕子（台中市）

去年，一直聽見學生下課老是在說「ㄅㄧˋㄉㄨㄥ」。聽久了，不知道他們究竟在說啥？每次看見我們這群老人家一臉狐疑的樣子，就一群人在走廊上傻笑。

有一天，我問隔壁的老師說：「你知道學生最近都在說ㄅㄧˋㄉㄨㄥ，到底是什麼意思？」結果，同事竟然說：「妳也太好笑了，『避冬』就是天氣很冷，要躲避冬天的意思。」我說：「可是聽學生講ㄅㄧˋㄉㄨㄥ的上下文，根本就不是這個，我推測應該跟談戀愛有關係，不然為什麼他們一群人老是笑得十分曖昧。」

一連問了幾個同事，都沒有人知道，回家後，問外子：「老公，你知不知道什麼是ㄅㄧˋ ㄉㄨㄥ？」結果，他竟然神閒氣定地說：「知道，但是不能告訴妳……」沒想到感覺很宅的他竟然也知道，而向來自認博學多聞的我卻一無所知，於是，黏在他屁股後硬要他解答，他煩了，反身把我推向牆壁，一張嘴像章魚一樣湊了上來，說：「這就是壁咚啊！把女生推到牆壁，然後咚一聲啾下去。」

不得驚呼年輕世代真的太前衛了，更不得不承認自己老了。

〈厚，落伍了5〉了解新新人類流行語 不再2165

文／葉美霞（彰化縣）

頂著大學學歷，在生兒育女後，拋棄令人稱羨的工作，當起全職媽媽。

孩子高中後，自己仍無手機，被孩子戲稱是「現代山頂洞人」科技白癡，沒警覺自己可是身為e世代孩子的母親，時常見父女3人歡樂共享手機樂趣的畫面，想湊上一腳，卻被孩子一句無心的「妳不懂啦！教妳，妳也不會啦！」給孤立在外，言入耳中，難掩落寞心情。

為了融入孩子，不成為孩子眼中的「落伍媽媽」，決心為自己添購手機，跨出全新的一步，虛心請教孩子，加入fb拉近與孩子的隔閡，增廣視野，加入攝影社、詩詞社……在line上孩子告知去向外，三不五時來個甜蜜互動，尷尬年紀說不出口的「愛你喔」貼圖成了最佳代言。最近善用群組功能，將娘家當季採收的花生油po上，不消半天功夫就賣了一大半，樂得母親喜上眉梢。

只有自我改變，才能讓孩子對你另眼相待。因有了智慧型手機，生活變得更加便利，日子過得愈加充實，揮別跟不上潮流的陰霾，天天活出自信活出光彩。