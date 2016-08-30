〈生活停看聽〉手帳記錄旅行
2016-08-30
文／吳勤博
孩子跟隨父母遊玩了很多地方，卻沒有留下什麼深刻記憶與印象？
朋友告訴我不妨使用手帳。她說在日本幾乎人人都有一本手帳，記錄著他們的行程安排、備忘錄和人生感悟。現在它也可以是旅遊攻略、讀書筆記、日記，甚至是食譜，可以說手帳裡濃縮了他們的人生。於是再次旅行之前，我會和孩子一起製作旅行手帳。
首先我會和孩子一起上網查詢相關的信息，再設計屬於我們自己的行程，把一切在路上需要的資料都列印貼在筆記本中，這樣在旅途中可以隨時查看安排好的細節。
其次把旅行中一切的細節都用iPAD保留起來，隨處的感受、珍貴的錄音細節、抓住精采瞬間的圖片。當然，旅途中能夠收集起來的票根、手冊、小海報、郵票、明信片甚至街邊收到的傳單都可以一一存起來，這些都是在回家後開始製作手帳的絕佳素材，也帶著旅行地的文化氣息，保留最原汁原味的回憶。
最後旅途結束回來，再把iPAD的紀錄翻出來悉心整理，圖片可以列印貼在手帖裡，票根、海報等等也可以貼進去，這些細節會幫助我們更好地還原和回味旅行。不過我覺得還是每天的行程結束後，趁著記憶清晰、興致正濃，盡快製作當天的旅行手帳。這樣旅途中和孩子的感受、心情，所見所聞等點點滴滴被再次喚醒，一些可能被忽視的細節也會躍然紙上。
比起記日記，這種畫面感十足的方式，孩子更喜歡呢！
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