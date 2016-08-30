〈達人分享經〉培養創意 再談創業
文／巧巧 攝影／記者趙世勳
很多年輕人在工作一段時間後，也許因為個人理想或是受夠老闆的氣，不想吃人頭路，於是會想要創業試試自己的實力，甚至剛畢業就想自己開業當老闆。
對於家長來說，就怕孩子好傻好天真，有創業的抱負到底該鼓勵還是想盡辦法要他打消念頭呢？也許專家的做法，可以讓家長和想創業的年輕人有個參考。
在士林擁有多家店面的黃有忠，年輕時從嘉義北上打拚，一路走來做過各種行業，從成藥、愛國獎券、娃娃機、雞排、蛋塔、芒果爽……到現在在士林夜市雄踞一方，店面囊括彩券投注站、果汁吧等，有媒體形容他行走江湖創業，「每做必賺」！
也許有人覺得他很好運、敢衝，但是黃有忠的「生意頭腦」絕對不是僅僅「好運」兩字可言。
〈專家撇步〉色香味不缺 生意才會發
就以新開張的「飛來發菓園」來說，乾淨、明亮的店面在老舊的士林夜市中，馬上就有吸睛的效果，不單單只是裝潢美就可以了，黃有忠說，賣冰、賣冷飲到處都有，但是如何「同中求異」就是「眉角」所在。
店門口擺了各式新鮮水果，就是要告訴客人「尚青ㄟ在這」，店內擺了一台全自動的柳橙榨汁機，一天分18次榨汁，一來取其現榨效果，二來柳橙榨汁時所散發的香氣，就是最佳的「迷魂香」，客人聞著香氣自動就會上門；因此同樣的，店內的蔗糖漿也都是一天分8次現煮，為的也是要利用這個甜香味來招客。
因為是水果吧，水果也不是早早就削好放著賣，而是工作人員現場削給顧客看，將新鮮的印象深植在顧客的眼中。
有了吸睛裝潢、引人的香氣，黃有忠一直強調做生意，「創意」絕對是不可少的，同樣的產品如果能夠讓客人印象深刻，你就比別人得到更多目光，因此他在產品的命名，不同水果的組合就有不同名稱：文青台北、東京櫻花雨、倫敦日不落、熱情里約……用不同城市為他的水果飲品命名，光看名稱絕想不到內容物是什麼，加上漸層的顏色，大大引起年輕人的好奇而想要嘗鮮。
而裝飲料的容器他也花了番功夫，除了杯裝，還有瓶裝選擇，如果一時喝不完果汁，瓶口鎖起來也不怕傾倒，最重要的是容器可以再次利用。
〈專家叮嚀〉吃苦耐勞 你夠格嗎
有了五十多年的社會經驗，黃有忠說，其實他很想將這些經驗傳授給想創業的人，因此他也開放了加盟的方式，只不過不像外面一些連鎖商動輒要一兩百萬的加盟金，他只收36萬的加盟金，目的就是希望能夠降低創業者的風險，但一方面也能夠得到專業的意見及技術指導。
黃有忠說，創業絕不是盲目跟進，一定要有自己的創意、想法，如果一開始真的是做生意的生手，完全門外漢，的確可以考慮加盟的方式，同時，也不要一開始就太貪心想要搞大規模，如果投資資金能控管降低一點，風險就會小一點，待累積經驗後，再慢慢擴大也不遲。
對現在的黃有忠來說，做生意已經是一種興趣，他經常從士林開車到新店溪游泳，他喜歡泡在溪水那種與大自然親近的感覺，而且不管冬夏，他說這也是一種鍛鍊意志力的方法，現在很多年輕人不夠吃苦耐勞，如果能夠好好鍛鍊自己的意志力，基本上工作力就一定會爆發，無論是在職場或是自己當老闆。而當父母的，其實就只要在旁邊看顧就好，無須過多擔心。
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