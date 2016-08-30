| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 副刊

〈旅遊的滋味〉馬來西亞齋戒月市集

2016-08-30

今天的品嘗者／蔡佳秀

齋戒月結束後的3天，稱為開齋節（Hari Raya），在台灣因為碰上週末，吸引了上萬的穆斯林湧入台北車站慶祝！而我，則在馬來西亞體會當地的開齋慶典。

伊斯蘭曆的第九個月為30天的齋戒月，白天停止進食、飲水、抽菸等，藉此體會窮人飢渴之苦、修念可蘭經；而在一天的封齋禁食後，馬來西亞的回教徒在日落後先進食水和椰棗，然後再享用晚餐。

齋戒月期間，賣場陳列琳瑯滿目的傳統服裝與椰棗品牌，夜晚見得到民家外插在地上的熠熠燭光，還有沿著馬路或在店家門口，懸掛著仿用棕櫚葉編織成鑽石型的米食（Ketupat）吊飾。

但最吸引我的是各地的齋戒月市集：一個個尖形的帳篷下，呈現著色彩繽紛的馬來糕、馬卡龍色系的傳統飲料Sirup、椰子水、沙爹、辣燒魟魚、椰漿飯、烤雞烤羊，以及令人垂涎的黃紅綠咖3種咖哩，眾多美食令飢腸轆轆的我迫不及待地想外帶回家大快朵頤。

最後要分享的知識是回曆雖似農曆，但因為無閏月設計，每年齋戒月時間皆不同，甚至有的穆斯林一生會經歷春夏秋冬的齋戒月呢！

廣告
  • 齋戒月市集的馬來西亞點心和傳統飲料。

    齋戒月市集的馬來西亞點心和傳統飲料。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：〈旅遊的滋味〉馬來西亞齋戒月市集


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.