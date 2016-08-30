〈旅遊的滋味〉馬來西亞齋戒月市集

2016-08-30

今天的品嘗者／蔡佳秀

齋戒月結束後的3天，稱為開齋節（Hari Raya），在台灣因為碰上週末，吸引了上萬的穆斯林湧入台北車站慶祝！而我，則在馬來西亞體會當地的開齋慶典。

伊斯蘭曆的第九個月為30天的齋戒月，白天停止進食、飲水、抽菸等，藉此體會窮人飢渴之苦、修念可蘭經；而在一天的封齋禁食後，馬來西亞的回教徒在日落後先進食水和椰棗，然後再享用晚餐。

齋戒月期間，賣場陳列琳瑯滿目的傳統服裝與椰棗品牌，夜晚見得到民家外插在地上的熠熠燭光，還有沿著馬路或在店家門口，懸掛著仿用棕櫚葉編織成鑽石型的米食（Ketupat）吊飾。

但最吸引我的是各地的齋戒月市集：一個個尖形的帳篷下，呈現著色彩繽紛的馬來糕、馬卡龍色系的傳統飲料Sirup、椰子水、沙爹、辣燒魟魚、椰漿飯、烤雞烤羊，以及令人垂涎的黃紅綠咖3種咖哩，眾多美食令飢腸轆轆的我迫不及待地想外帶回家大快朵頤。

最後要分享的知識是回曆雖似農曆，但因為無閏月設計，每年齋戒月時間皆不同，甚至有的穆斯林一生會經歷春夏秋冬的齋戒月呢！