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〈旅遊的滋味〉沉醉米克諾斯島風光

2016-08-29

今天的品嘗者／郭錫聰

從雅典搭渡輪約4小時的行程，抵達米克諾斯島，它是散佈在愛琴海中，許多屬於希臘的小島之一。從船上的甲板遠眺島上的山坡及濱海，密密麻麻、疊床架屋的白色房子錯綜有序，強烈陽光之下，更是顯得潔白，賞心悅目。

下了渡輪，沿著海岸步行，瞧見數不盡的咖啡廳在海邊搭棚、安置雅座，遊客握著咖啡杯，欣賞蔚藍的天空，湛藍的海港郵輪，一派優閒自在。

小鎮上蜿蜒曲折的小巷，只容人行走的羊腸小道，鋪著鑲邊的花崗石，一塵不染，彷彿迷宮，走得進、出不來；兩旁羅列的商店，展示琳瑯滿目、色彩絢麗的商品，在雪白牆壁反映之下，更加豔麗誘人。傍晚時刻，鎮上卡多米利風車一帶，遊客群集，邊欣賞娉婷屹立的5座古老風車，邊欣賞欲落還止、旖麗的夕陽。

在這海天一色的美景，少不了新人前來拍婚紗照，俊男美女的準新郎新娘，在攝影師指導下，別開生面擺出撩人姿態，並跳起華爾茲來，讓攝影師喀嚓！喀嚓！鏡頭搶個不停，經過的遊客無不佇腳，欣賞這幅島上額外的美景。

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  • 以米克諾斯風車為背景的婚紗照。

    以米克諾斯風車為背景的婚紗照。

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