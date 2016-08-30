〈旅遊的滋味〉饒富歷史興味的澳門

2016-08-30

今天的品嘗者／王克崇

一直到近期才知道許多人對澳門的第一印象是賭場、博弈業或奢華的大飯店，想想實屬可惜！有著葡萄牙殖民歷史與中華文化薰陶的澳門，充滿許多博弈業以外的可看性景點。

光是世界文化遺產的歷史建築群，就足夠旅人花上好幾天細細品味，這些建築帶有歷史的痕跡，位於澳門半島的地標大三巴、議事亭前地一帶，正是探索這些歷史古蹟群的好起點。大部分重要的建築物座落在這一帶的大街小弄之中，有時在尋找這些景點的過程中，還能發現許多有趣的人、事、物，尤其中葡文並行、以葡萄牙瓷磚畫為藍本的街道名，更是另一種特色。加上在澳門的歷史建築中，可見到歐洲常見用色鮮艷的各式建築，身在其中，常有置身舊時歐洲的錯覺。

每一幢建築都記錄著殖民時期葡萄牙人生活的足跡，當然華人的歷史也相融並存在這裡的大街小巷中，許多澳門特有小吃如葡式蛋塔、牛雜等，雖不高貴，但往往讓人吃了之後念念不忘，心繫不已。在澳門金光閃閃的外表下，其實是個隱藏了許多充滿歷史與味道的好地方。