〈旅遊的滋味〉凝聚優美湖區之景

2016-08-29

今天的品嘗者／主熊

為了一洗身上的都市味，趁著假日，來到玲瓏的鄉村──英國湖區（Lake District）。

這裡是波特小姐構出彼得兔的地方，可說是彼得兔的故鄉，不覺間對這兔子生出一股親近之意。進到Hill Top──波特小姐的舊宅，屋內充塞著古色古香的芬芳，每樣家物都在向你微語，述說著各自的故事，一切是多麼的溫馨啊！

賞玩了一番，本要搭巴士回鎮上的，但最後毅然決定用走的，其實步行也有好處，如此才能隨意駐足於周遭風景，這是搭巴士不會有的雅致。順著蜿蜒山徑，曲折迴繞，穿過了兩旁叢叢矮樹，拐個彎，映入眼簾的是一片造化之作。

那大地翠得彷彿要溢出水似，浮著粒粒澄明的珍珠，而白羊，靜靜地待在那，亦是如此地純潔無瑕。再往遠方望，是絲綢般的湖泊，柔和的湛藍，徐徐擺漾，隱隱透光，流著細膩的紋理。襯著湖面的是碧油油的山坡，鑲著濃濃綠樹，就像是翠繞珠圍的豪婦，競富鬥奢，逞著一股風流。這是自然演奏出的樂章，讓人如飲醇醪，心胸登時酣暢。

旅遊，其實不一定要追著景點跑，重在細細品味每時每刻，拿著一草一石皆是點綴的美景，一山一木盡是大地之文章。