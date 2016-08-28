〈戀愛大智慧〉認識 不等於瞭解

2016-08-28

文／心扉

常聽到有人這麼說：「戀人總因為不瞭解而在一起，因瞭解而分開。」我倒是覺得，很多時候，人們常把認識當作是瞭解，甚至把認識對方的時間長短，當作瞭解對方多寡的依據，可問題是，認識並不等同於瞭解呀！

就像有些戀人關係是從朋友變成情侶的，雖然在成為戀人前，彼此已經相識了很長的一段時間，但隨著關係的轉變，相處互動的狀況和頻率也跟以前純友誼時大不相同，在更密集與親密的實際接觸之後，才發現，原來自己其實並不如自己所想的那樣瞭解對方，對方還有許許多多面向是自己所不知道的。

其實，在感情裡，人們常會犯了自以為很瞭解對方的錯，有的人甚至覺得自己已經認識對方一輩子了，已經熟識得不能再熟了，而懶得再去發掘對方更深入的真實，殊不知人是會改變的，所謂的瞭解，不該只在一開始就結束了。

即使兩人在一起的時間長久，就算感情穩定了，想要深入瞭解對方的好奇心還是必須一直保持著。所謂的經營感情，就是一輩子持續去瞭解對方並且相知相惜的過程啊！