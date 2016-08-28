〈失格戀人〉文青症候群 嚇跑寶寶了

2016-08-28

文／東也

大學學妹談戀愛了，這次的對象，不是甚麼粗枝大葉的無腦猛男，而是一位白淨高帥的文藝青年。

的確，他頗有才華，拿了不少文學獎，還出了幾本書，頗有名氣。她對他心動，就是因為在簽書會時，他隨口說了一段稱讚她外貌的新詩，她雙頰微醺，這般七步成詩的才情，在她以前交往的男友之中，可是不曾出現的。她本來以為，和他交往，就像待在法國街頭，是充滿質感的享受，不過相處之後，她逐漸發現她原本的預期，只是自己美好的想像泡沫，逐一被現實的尖銳而戳破。

她承認，他很有學問，特別是她到他上萬藏書的書房過夜後，更加折服他談話間引經據典的功力。但相對來看，他自視甚高，認為沒有一個女人能在知識的深度廣度超越他，也就是說，他完全看不起和他在一起的女生，包括她在內。無論她對事物有甚麼看法，他總是抱以輕視的眼光，從腦海裡搬出許多大師理論和文章來佐證他言為真，而她所談則是充滿無盡的謬誤。慢慢地，她和他聊天時，早已放棄和他辯論的想法，只要閉嘴聽他長篇大論就好，至少，他注重形象，習慣在說話前，優雅地使用芳香劑，她不會像以前那樣，經常被男友的口臭薰昏。

基本上，他是一個完全自我中心的人，只活在自己的世界裡，如同希臘神話裡那位整天眷戀湖中倒影的美少年，不在意別人的存在。和他在一起後，他完全控制了她的生活，不容許她有任何的交友空間，愛上他絕對是她的榮幸，她當然要當個忠實的粉絲，無論何時何地，都要傾倒在他才華橫溢的魅力之下。有時她反抗，故意不接他的電話，他便跑到她租屋的門前，哭得像淚人兒一般，即興地編了首押韻的新詩，控訴她變心劈腿，她只好趕緊開門，說幾句奉承的話來安撫。看起來，男人過於感性，對女人而言，就如同淹在滿是香水的河流裡，也是會呼吸困難的。

經過不斷的思索，她有了結論，他只適合放在遠方瞻仰，當做一尊可崇拜的雕像，至於當男友，大概只能謝謝再聯絡。後來她退出了，沒過多久，她在網路上看到他和別的美眉勾搭的消息，她完全不生氣，反而祝福那位女孩，忍受他的時間可以超過她所維持的紀錄。