〈失格戀人〉文青症候群 嚇跑寶寶了
文／東也
大學學妹談戀愛了，這次的對象，不是甚麼粗枝大葉的無腦猛男，而是一位白淨高帥的文藝青年。
的確，他頗有才華，拿了不少文學獎，還出了幾本書，頗有名氣。她對他心動，就是因為在簽書會時，他隨口說了一段稱讚她外貌的新詩，她雙頰微醺，這般七步成詩的才情，在她以前交往的男友之中，可是不曾出現的。她本來以為，和他交往，就像待在法國街頭，是充滿質感的享受，不過相處之後，她逐漸發現她原本的預期，只是自己美好的想像泡沫，逐一被現實的尖銳而戳破。
她承認，他很有學問，特別是她到他上萬藏書的書房過夜後，更加折服他談話間引經據典的功力。但相對來看，他自視甚高，認為沒有一個女人能在知識的深度廣度超越他，也就是說，他完全看不起和他在一起的女生，包括她在內。無論她對事物有甚麼看法，他總是抱以輕視的眼光，從腦海裡搬出許多大師理論和文章來佐證他言為真，而她所談則是充滿無盡的謬誤。慢慢地，她和他聊天時，早已放棄和他辯論的想法，只要閉嘴聽他長篇大論就好，至少，他注重形象，習慣在說話前，優雅地使用芳香劑，她不會像以前那樣，經常被男友的口臭薰昏。
基本上，他是一個完全自我中心的人，只活在自己的世界裡，如同希臘神話裡那位整天眷戀湖中倒影的美少年，不在意別人的存在。和他在一起後，他完全控制了她的生活，不容許她有任何的交友空間，愛上他絕對是她的榮幸，她當然要當個忠實的粉絲，無論何時何地，都要傾倒在他才華橫溢的魅力之下。有時她反抗，故意不接他的電話，他便跑到她租屋的門前，哭得像淚人兒一般，即興地編了首押韻的新詩，控訴她變心劈腿，她只好趕緊開門，說幾句奉承的話來安撫。看起來，男人過於感性，對女人而言，就如同淹在滿是香水的河流裡，也是會呼吸困難的。
經過不斷的思索，她有了結論，他只適合放在遠方瞻仰，當做一尊可崇拜的雕像，至於當男友，大概只能謝謝再聯絡。後來她退出了，沒過多久，她在網路上看到他和別的美眉勾搭的消息，她完全不生氣，反而祝福那位女孩，忍受他的時間可以超過她所維持的紀錄。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 恆春鬼月驚現浮屍？ 警搶救後才知是...
- 數百機車占路搶抓暴鯉龍 駕駛怒飆粗口
- 蔡健雅大秀舞姿 戳Jolin胸問真假
- 亞俱男排賽》節奏被抓到 台灣吞首敗
- 《健康充電站》牙齒保健講座
- 易肇事橋樑 添圖形化標誌
- 止咳藥水惹禍 8旬翁差點猝死
- 《一週大事》8月21日至8月27日
- 自由廣場》黃安反對的往往對
- 黑潮發電測試成功 我獨步全球
- 謝淑薇祝福失效 莊佳容新海芬女網亞軍
- 今年退票恐破千億 7年來最高
- 鄭文燦鬆口︰機捷已達通車標準
- 自由廣場》該查不查 如此審計監察
- 度假屋墳場 北海岸10年來逾500戶法拍
- 開學前動漫祭 2天估吸7萬人次
- 立委：藝文推廣難用盈虧衡量
- 芬蘭將推基本收入 每月發19K測試
- 饒舌天王買告示牌示愛 蕾哈娜樂翻了
- 陳仕朋、劉家愷 新「犀」望報到
- 快樂家族海釣 女友被通緝變調
- 義大利中部強震 增至291人罹難
- 拚黨部主委直選 藍中常委邀320黨代表凝聚共識
- 機捷拚通車 昨非今是？
- 只剩3天不會再延 住宅補貼申請 估破萬件
- 花蓮市長補選 國民黨魏嘉賢勝出
- 五月天鳥巢 連唱3天
- 冷眼集》大鵬的這三個月
- 單引擎飛機環球 澳洲18歲少年創紀錄
- 不當「詹皇」 詹子賢︰叫我詹ㄟ
- 八大基礎建設 將強化資安防護
- 地科奧賽奪金全壘打 台灣十連霸
- 機捷4522件系統異常 兩個月內竟全釐清
- 逃犯背3罪 警埋伏半天又起獲槍毒
- 蒂芬妮誤用日國旗挨轟 喊丟臉二度道歉
- 蔡英文約見司法院正副院長人選
- 海軍搖滾大叔高歌 退役官兵陶醉
- 星期專論》遷校遷村，最後是無處可遷！
- 住摩鐵遭偷拍勒索 69對愛侶住過同房間
- 造價27億美元 蜜雪兒贊助攻擊潛艦交艦
標題：〈失格戀人〉文青症候群 嚇跑寶寶了
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email