〈婚姻幸福學〉毒舌酸諷 婚姻告急
文／諮商心理師 張璇
婚姻貴在情感支持和歸屬感，而不只是想有個人作伴，我們更渴望與生命伴侶深入交流和互動、坦露最真實的一面。麻煩的是，一旦太靠近，無偽裝地表達所思所感，磨擦或意見不合就愈來愈頻繁，常為關係帶來巨大的壓力和沮喪，久而久之便可能陷入婚姻危機。
冷嘲熱諷 讓關係好受傷
美國婚姻專家John Gottman說：「可以白頭偕老的夫妻，關鍵不在於兩人是否契合，而是如何處理彼此的差異和不契合。」我也非常認同不是所有的爭吵都會破壞關係，衝突本身並不可怕，但要讓衝突變成良性互動，甚至更增進瞭解和親密，的確沒那麼容易。
有些人認為，只要不要惡言相向，一方鬧脾氣不要理會就沒事，其實冷戰、漠不關心或冷嘲熱諷更會對關係造成難以修復的傷損。舉個例子來說，明豐和瑋如兩人大吵的次數很少，可是每次吵架時，明豐常會說出很傷瑋如自尊、貶低她的話語，比如嘲笑她的臉太圓、動作慢或工作不怎麼樣，心情不好時也常拿瑋如當出氣筒。那些酸人傷人的話或輕蔑的表情，時不時在瑋如腦中重演，情緒變得極不穩定、常常失眠，覺得自己一無是處，幾乎快得憂鬱症，明豐卻始終認為是她自己情緒太敏感。
三不政策 降低衝突殺傷力
如何才能避免直接指責、批評、威脅，或太過據理力爭、得理不饒人，而導致不斷重覆的傷之舞呢？不是所有的歧異都無法解決或一定會造成危機，欲使衝突的負面影響降到最低，意見不合時最好再多留意以下三個部分：
〈原則1 不要語中帶刺、嘲諷對方〉
口是傷人斧，舌是割心刀。不少人夫人妻委屈地告訴我，溝通時並沒有語帶指責或質疑，但只要稍微說到對方不想聽的，就可能引來一陣酸言諷語，甚至涉及人身攻擊。看似好像是一種防衛，卻常令另一半非常受傷。一個人的溝通表達方式深受父母關係和親子關係影響，伶牙俐齒或嘴賤，或許是過去的家庭經驗長期內化後的「壞習慣」（當然也可能自己就是受害者），如果本身是嘴利嘴賤的一方，可多練習覺察留意快抓狂時的情緒和用字遣詞，適度調節和修正，避免因逞一時口舌之快而砍傷、割傷婚姻。
〈原則2 不要擺出臭臉、苦瓜臉〉
除了直接的批評或拐彎抹角的酸諷，對方的表情和語氣也可能是心理地雷的引爆器。婚姻專家們說，最傷害關係的三種表情是：「鄙夷」、「悲傷」和「憤怒」。怒氣沖天、吹鬍子瞪眼的樣子雖然嚇人，許多人更難忍受婚姻互動中「輕蔑不屑的眼神」，一樣容易深深刺傷另一半。此外，總是一副悲情、受害的苦瓜臉，或時不時擺張「少來惹我」的臭臉，也會毒害關係。不是所有的男人都喜歡當英雄、保護弱女子，林黛玉型的病態美已退流行，雙方各有壓力煩惱，即使大家常把「共患難」掛在嘴邊，卻不表示另一半就該承受過於頻繁的情緒低落或愛抱怨。較容易憂慮沮喪的一方要對自己的情緒負責，勿輕忽過多的抱怨與負能量對婚姻的殺傷力。
〈原則3 不要沉默以對、漠視爭吵〉
夫妻吵架，經常都是妻子的聲音較大，但丈夫的冷言還擊或以沉默冷處理回應另一半，卻是另一種非語言的指責和抗爭。也許有「我不跟你吵」和迴避衝突的動機，卻忽略了沉默和面無表情所表達的訊息，其實比直接的言語更複雜，更可能激怒對方一路追打或情緒失控。密西根大學一個婚姻研究發現：當夫妻中的一方以建設性的爭吵處理衝突，另一方卻以不予理會的方式回應，很容易傷害婚姻關係且增加離婚風險。冷戰和漠視的殺傷力不容小覷，若雙方都築起了很高的心牆，再要重新恢復連結就變得很困難。
漠視嘲諷 更容易造成災情
綜合以上三點，無論嘲諷、不屑、臭臉或漠視，都是一種變相的指責和傷害，都可能造成另一半的精神壓迫，甚至比激烈的言語衝突更具破壞性，不但不能解決問題，反而會累積許多負面經驗。
如何降低負面衝突後的災情？John Gottman認為伴侶雙方處理衝突時，所採用的正向及負向行為的比例最好是1：5。也就是說出一句鄙夷或貶損伴侶的負面話語，需要靠五句讚美、肯定的話語去修復和彌補。如果對方不願或無法以大量的修復式語言補償吵架造成的傷害，那些吵架的受傷記憶會不斷將我們推向幽暗的密室，最好的方式就是啟動自身的療癒力量，試著將注意力從痛苦移開，多留意現實生活裡的小確幸，避免讓沮喪喚醒更多悲傷的記憶進入意識。
先轉向宣洩怒氣 再來溝通問題
如果自己是容易出口傷人的那個人，當真的很生氣、感覺胸口不舒服或很想發火時，可以先到房間打打枕頭或把煩怒寫在日記裡，或找個密友傾訴，適度宣洩負面情緒，趁「毒舌怪獸」還小，適時馴服牠、別讓牠亂咬。一旦情緒穩定了，心境調整了，溝通品質通常都會好轉。或許問題暫時還無法解決，至少，不會因為「口不擇言」或「情緒失控」而擴大問題，將關係推向絕境。
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