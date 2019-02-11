運將中4槍 丟包橋頭地院附近

2019-02-11

疑開槍搶車 警尋獲染血計程車

〔記者蔡清華、葛祐豪／高雄報導〕高雄市新春再傳槍響！56歲李姓運將昨上午遭人開槍擊中背部4槍，丟包離橋頭地方法院約500公尺的經武路邊，計程車則被開走，李男送醫急救尚未脫險。

運將送醫尚未脫險

警方昨天下午尋獲計程車，並在車內找到2枚彈殼，還發現車頭疑有撞擊痕跡，前保桿被撞歪，引擎蓋有血跡，不排除乘客開槍搶車，已鎖定對象追緝。

昨上午8點30分左右，李男被人發現倒臥在橋頭區橋新環路與經武路口旁，背部遭不明歹徒持槍射中，現場血跡斑斑，緊急送醫。義大醫院表示，傷者大量失血，手術後 在李男背部取出4顆彈頭，尚未脫離險境。

警方調閱監視器發現，李姓運將昨上午7點40分載乘客到左營高鐵站，隨後走省道北上，8點13分進入橋頭路段。警方研判，李男7點40分到8點17分間，可能載到犯案的歹徒，而在8點半左右被丟包在經武路。

李男離婚是靠行司機

警方表示，李男與妻離婚，獨自在左營租屋，有公共危險前科，他是靠行司機，開計程車至少3年。

離3公里處尋獲計程車

警方昨下午2點30分，在橋頭糖廠附近尋獲李男的計程車，離李浴血的路口約3公里，犯案過程及歹徒犯案動機待釐清。

高雄市前鎮區卡拉OK店前，1月15日凌晨發生砸車砍人案件，3名酒客搭計程車準備離去，遭10多人分乘5車持刀棍當街砸車砍人，造成2人重傷。高雄市長韓國瑜在過年前說出重話，要求嚇阻暴力犯罪事件，未料卻在春節收假最後一天，爆發槍擊案，且案發現場就在橋頭地方法院附近，讓警方備感壓力。

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