嘉里大榮觀音廠惡火燒10小時 移工1死1危2失聯

2019-02-07

疑施作冷凍空調工程不慎走火

〔記者許倬勛／桃園報導〕嘉里大榮物流公司桃市觀音廠昨上午發生大火，六名越南籍工人施作冷凍空調工程時，疑操作不慎導致設備走火，有兩人在火苗剛冒起時逃出，另四人受困，先被找到的兩人中，三十歲阮菲雄急救不治，三十五歲阮德聖仍與死神搏鬥，還有兩名移工失聯；惡火悶燒十個多小時，直到昨晚八點二十分才完全撲滅，起火原因有待鑑驗調查。

現場堆積大量易燃物加劇火勢

桃市消防局昨上午十點獲報，位在觀音區桃科二路的嘉里大榮貨運物流中心倉儲發生大火，消防人車十點二十分趕抵，見濃煙從二樓竄出、直沖天際，現場為五層樓鋼骨建築，三樓存放約一千顆汽車電瓶，五樓有發電機柴油槽三九六○公升，不排除大量堆積的易燃物可能是導致火勢加劇的原因。

觀音廠剛於去年十二月一日啟用，一樓做為零擔貨運營業場所，昨逢春節假期未營運，二至四樓做為倉儲用途，五樓為機房。

警、消表示，當時五男一女在二樓執行冷氣空調排水管施設工程，移工由陳姓包商找來，但陳男表示他僅認識「阿雄」（阮菲雄），其餘五人是阿雄找來的同鄉。對於火災事故，業主表示會負起責任。市府勞動局表示，六人是合法移工，但若在原僱主不知情下利用春節期間另外打工，已觸犯就業服務法「未經許可雇用外國人士工作」，可對陳姓僱主處十五至七十五萬元罰鍰。

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