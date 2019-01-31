詐團僱掌櫃看金庫 藏1800萬名包名錶

2019-01-31

〔記者許國楨、陳鈺馥／綜合報導〕台中警方打擊詐騙犯行，突破落網者心防後，得知一個詐騙集團在中市北屯區一處不起眼公寓暗設「金庫」，將詐騙贓款暫藏其中，前往抄查時，被詐團僱用當「掌櫃」的38歲簡姓男子及小他9歲的施姓女友，正在客廳看電視卡通「飛天小女警」，警方按鈴後他們大方開門，警方入內一搜，從行李箱及保險箱起出1800萬元鉅額現金，且屋內可見多只名錶、名牌包等，令人咋舌。

瞎扯幫「貴婦」媽媽保管財物

警方詢問時，施女瞎扯是幫「貴婦」媽媽保管財物，簡男則說是「捧現金買房」的錢；因2人說詞歧異，無法自圓其說，簡男最後承認負責幫詐團保管贓款贓物，檢方將他聲押獲准。

台中市警局昨宣佈，22天來執行「斬手行動」查獲詐欺犯319人、查扣不法所得3694萬元。

另一方面，內政部昨公布去年國內3大詐騙手法，「假網拍」詐騙高居第1，其次是隨機撥號、假冒親友借錢的「猜猜我是誰」，而過去每年都是榜首的「解除分期付款」詐騙手法，去年首度降至第3名。內政部呼籲，民眾遇可疑可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

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