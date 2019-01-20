黑面警 當了16年歹徒／ 御用惡煞搶8間銀行 大盜紅龜ㄟ自首踢鐵板

2019-01-20

〔記者王捷／台南報導〕「錢是國家的！命是自己的！把錢統統交出來！」這是「大盜紅龜ㄟ」每年在警方防搶演練中最常說的台詞，綽號「紅龜」的偵查佐洪智雄，自嘲長得像壞人，從警26年，有16年在金融機構防搶演練中被指定當「搶匪」。

洪智雄估算，他已「搶」了全國8家金融機構，今年他想 「自首」，不想再當壞人，希望能找徒弟來接手，但自首後被分局否決，今年仍選他扮演「歹徒」。

每年春節前夕，警方都與金融機構配合實施防搶演練，為了演練逼真，警員有人要扮人質、有人扮歹徒等。台南市警第二分局偵查佐洪智雄，被同僚笑稱：「不用什麼裝扮，看起來就像壞人。」現年48歲的他，1992年警員班畢業，2003年考上偵查佐，分發到台北市文山分局後，從那時候開始，每年都被指定當歹徒，至今已當了16年歹徒，成為「警界中永遠的壞人」。

這個警察 執著又認真

帶過洪智雄的長官說，洪智雄愛聽電台說廖添丁的故事，加上姓洪，同事都用廖添丁的跟班「紅龜」來稱呼他；雖然綽號叫「紅龜」，但是工作精神卻像鱉，對工作的執著和認真度，就像鱉一樣咬住不放。

洪智雄說，他待過7個單位，「搶過」的銀行遍及全國，印象中「搶過」銀行、郵局、農會等8家金融機構；他開玩笑說：「我的搶案計畫注定都是以失敗收場」，而且，永遠都是當壞人，很沒成就感，前年被「逮捕」壓制時，還大喊「我不想當歹徒」。

不想當壞人 盼有人接手

近幾年「大盜紅龜ㄟ」還扮演「車手」，也是壞人；因他已年近半百，決定向分局「自首」，不想再走「歹路」。

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