即使難民被駁 也難遣回貴婦奈奈

2019-01-12

〔記者錢利忠／台北報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）與丈夫黃博健、公公黃立雄3人潛逃境外，日前入境加拿大後申請難民庇護；曾任主任檢察官的律師陳以敦直言，即便申請難民資格被駁，要將3人遣送回台仍有難度。

一家三口 夫是加拿大永久公民

陳以敦說，我國與加國沒有簽署司法互助或引渡協議，無法引渡嫌犯返台受審，即便貴婦奈奈確如外傳靠申請難民方式入境加國，且最終被加拿大駁回，加國也不一定會將被我國通緝的貴婦奈奈等3人交給我方。

自美開車進加 遣返地是美國

陳以敦指出，貴婦奈奈一家人是從美國開車入境加拿大，假設他們窮盡一切手段後仍失敗，由於貴婦奈奈等人是從美國入境加拿大，依慣例，加拿大可能會將他們遣送回美國，想將她遣返台灣有難度。

可依親卻申請難民 令人不解

相關人士表示，貴婦奈奈丈夫黃博健曾在加拿大唸書，取得永久居民身分，雖已逾期但未失效；黃博健的姊姊則住在加拿大溫哥華，是加拿大公民。陳以敦感到奇怪的是，貴婦奈奈夫家人持有加拿大永久居民及公民身分，貴婦奈奈何不以依親方式入境加國，卻用申請難民的方式入境？對此傳言感到不解。

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