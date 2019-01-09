2019-01-09

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第108000003期大樂透，頭獎連6摃，獎金1.26億元累入下期。昨晚開獎的第108000007期今彩539，頭獎2注中獎，獎落台北市士林區忠義街127號「請來發投注站」，以及高雄市鼓山區九如四路1530號「添好運彩券行」。雙贏彩，頭獎則摃龜。

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