以為把到女神／網戀「長榮隋棠」 台大醫挨詐

2019-01-07

〔記者黃捷／台北報導〕台大醫院林姓男醫師透過交友軟體認識曾在長榮航空服務、有「長榮隋棠」之稱的空姐古婉蓁，他以為把到女神，陸續借款5萬多人民幣給她，未料到了還錢時刻，古女突然搞失聯，林男氣得提告詐欺；但檢警調查發現，古女的照片根本是遭詐騙集團盜用，全案不起訴。

美照常被盜 古女不起訴

古婉蓁本身也是網紅，常在Instagram上分享各地旅遊的生活照，不乏養眼的性感照，有超過15萬的追蹤數；正在國外旅遊的古婉蓁昨也透過媒體表示，曾接到林男的電話要她還錢，她當時以為是惡作劇，不料因此挨告還得出庭，讓她覺得「很瞎」。

而古女也特別在IG簡介註明：「沒有使用任何交友軟體、微博及微信，也沒有其他小帳號，看到請幫我檢舉，謝謝大家。」

林男提告指出，他前年在交友軟體「陌陌」認識古女，雙方相談甚歡，前年6月古女向他表示缺錢、臨時旅費不夠，或以幫忙代買國外藥品為由借錢，他陸續匯了5萬多人民幣。

林男多次想約古女見面，對方總以工作太忙拒絕，甚至還派一名「表弟」到台大醫院與他碰面，代為訴說古女的工作狀況，他選擇相信，直到前年底開口要求還錢，古女失聯，才驚覺受騙。

不過檢警追查林男提供的「陌陌」帳號，發現更新頭貼或發表動態的時間點，都是在古女本人IG發表生活照後，裡面曾有一張女子住院照，檢警依照片中的手環號碼找到對方，發現歹徒盜用古女照片詐騙。

另外，與林男碰面的「表弟」沒留聯絡方式，且時間久遠，監視器畫面早已被覆蓋，檢警無法查出身分，且林男匯款的帳戶位於中國，也無法得知犯嫌到底是誰。

古女美照並非首次被盜用，2016年王姓銀行員也因此認識古女，陸續匯人民幣2萬餘元，後來發現對方不還錢提告，檢警清查發現，詐騙者並非古女。

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