江欽良起訴日 要寶島時代村復業

2019-01-05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕54歲南投聞人江欽良，過去有30多項前科，17歲替老大許金德砍殺彰化角頭張坤保，19歲槍殺雲林縣議員林棋棟，還曾是「黑牛」黃鴻寓的得力戰將。江欽良入獄後藉保外就醫機會脫逃，期間犯下多起暴力恐嚇案件後落網，2002年假釋出獄，積極「漂白」投入地方事務和公益等，開設草鞋墩人文觀光夜市。

要犯「漂白」 江欽良成南投聞人

江欽良經營夜市、購地蓋房子出售，也傳從事砂石業，6年多前與藝人小潘潘結婚；同日，經營的寶島時代村開幕，顏清標、張榮味等人到場。在傳出與吳敦義等人同遊峇里島後，江曾稱︰「很多混混都自稱是江欽良的細漢ㄟ為非作歹，壞事都要推給我！」

南投檢方偵辦江欽良詐貸案，偵辦期間，江欽良結束寶島時代村和草鞋墩人文觀光夜市，但夜市才結束3天，攤販陳情希望他繼續營運。江昨被檢方起訴，但心情似乎未受影響，反而指示員工準備寶島時代村復業工作，也宣布在檢方歸還查扣的電腦主機前，無償提供場地給夜市攤販做生意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/