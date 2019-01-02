網購百萬全退貨Ａ加碼金 法院判4.8萬得吐回

2019-01-02

〔記者陳慰慈／台北報導〕PChome線上購物推出先儲值再購物，儲值金額會依比例回饋「加碼金」，可用來折抵購物費用，未料李男狂買147萬餘元商品，隨即退貨，再以取得的4萬8479元加碼金購買商品，PChome雖同意退貨款，不過仍追討加碼金，台北地院日前判李男須還4萬8479元。

判決指出，2016年11月間，PChome線上購物推出「PChome儲值」商品活動，去年1至3月，李男先購買110筆儲值商品，儲值金共89萬3688元；去年4月又買了54筆儲值商品，儲值金共57萬7166元，但陸續全部退貨，卻把免費拿到的4萬8479點加碼金（1點相當於1元）用於折抵購買其他商品，PChome把147萬餘元退給李後，提告追討4萬8479元加碼金。

李男主張，PChome在儲值商品的網頁上，並未說明退貨後須返還加碼金，但法官認為，依社會交易習慣，消費者解除買賣契約退貨退款，應將主商品與贈品等附隨物一起返還，才符合解除契約退貨退款的規定，判李男須如數賠償這筆錢，可上訴。

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