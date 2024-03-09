台東民航路飛車槍擊追逐曝光 兩幫逾10車17人街頭3度交戰

飛車高速追逐後，快車道上一車180度大翻轉，與隨後的第5輛車車頭對峙。（記者黃明堂翻攝）

2024/03/09 14:48

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市民航路今天凌晨發生兩轎車對撞車禍，因現場遺留彈殼，警追查出是兩幫人馬因糾紛而飛車追逐槍擊，再深入追查，兩幫人馬共有17人涉案，車輛至少10輛，且一路從鹿野某處釋迦店、台東市蘭州街到民航路，共三度交戰。警到下午已逮16人，還有一人在逃。台東地檢署表示會從嚴、儘速、全力查辦到底，以維護社會秩序。

台東縣警局及消防局今天凌晨原本接獲民眾報案指民航路發生兩車對撞，到達現場時，確實發現北向車道上有兩部車禍轎車，但現場無人員，卻發現彈殼，隨後接獲報案，附近民宅有手臂被槍傷的30歲王姓男子，追查出是兩幫人馬深夜飛車槍擊追逐，從民航路現場的監視器畫面顯示，參與車輛至少10輛，嚴重破壞台東治安。

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監視器畫面顯示，先是兩輛車高分貝駛過，接著第3輛在快車道上180度車頭前後倒轉，第4輛擦過，第5輛即與第3輛車頭對接推擠，隨後又來了5輛車，人員立即下車，有的拿球棒，有人拿槍射擊，現場立即響起槍聲及叫罵聲。沒多久，多數車輛駛離，留下對撞的兩輛車，過程有如早期港片黑社會街頭飛車追逐的場景。這段影片引起台東民眾震撼。

台東分局長陳宏平表示，經漏夜追查，上午逮捕8人，後續又逮8人，目前掌握的共有17人涉案，還有1人在逃。目前了解的是以吳、廖為首，兩幫各有8人、9人，疑因金錢糾紛而追逐。

據了解，民航路是第3現場，昨晚最先是在鹿野鄉某釋迦攤，一群人到店即開砸，後續在台東市蘭州街一戶民宅又發生衝突，接著就演變成飛車追逐。

台東消防局凌晨接獲車禍報案，大豐分隊救護人員到場，看到兩輛事故車，卻未發現傷者，隨後再接獲報案，附近民宅有一名男子受傷待救；屋主表示，自己在客廳看電視，王姓男子突然闖入自己家裡並且稱被人追殺，一路跑到附近稻田躲避。經檢視他的手臂有槍傷，但送醫無礙。另外有一逃離現場的男子則是手臂被打傷。

台東地檢署表示，台東市於昨天深夜及今日凌晨發生吳及廖兩方人馬相約談判後，雙方一言不合，進而發生肢體暴力、追砍、飛車追撞及槍擊等事件，涉嫌刑法妨害秩序、殺人未遂、傷害、恐嚇、毀損等罪，東檢接獲台東分局通報後，立即指派專責檢察官偵辦，並將吳、廖等人拘提到案，其餘涉案人士也經警方通知到案，其中作案槍枝是道具槍，子彈則是沒有彈頭的鎮暴彈，另有相關犯案工具已經由警方查扣。

台東地檢署重申公權力不容挑戰，任何暴力不法行為，本署定會從嚴、儘速、全力查辦到底，以維護社會秩序，保障民眾生命財產安全，有心人士切勿心存僥倖，以身試法。

兩幫飛車追逐，其中一車從駕駛座出來一男子，舉槍射擊。（記者黃明堂翻攝）

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