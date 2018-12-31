一夜情惹來一身腥 被逼簽1800萬本票還判刑

2018-12-31

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子邀請17歲少女小芳喝酒時，詢問是否想嘗試「一夜情」，小芳答覆「嗯」並自己脫光衣服，臨陣時卻又說「不要」，並腳踢林男肩膀抵抗，翌日控告林男性侵害，小芳的胞兄與朋友揍了林男一頓，逼簽1800萬元本票，台中地院採信林男辯詞，認為不能以「腳踢」，認定林男違反小芳意願，據此判決無罪，台中高分院則認定小芳只有「狎暱之舉」，沒有「姦淫之意」，才會腳踢林男抗拒，改依強制性交罪判刑3年2月。

一審無罪 二審改判

判決書指出，林男約小芳（化名）到住處喝酒，問小芳要不要嘗試「一夜情」，小芳應允並自己脫光衣服，雙方辦事時，小芳卻說「不要」，還腳踢林男肩膀抗拒，又說想上廁所，林男遂中斷，讓小芳穿回衣服離開。

不料，翌日小芳提告性侵害，林男指控小芳胞兄叫人揍他一頓，逼簽1800萬元本票，檢方調查顯示，林男事後與小芳家人協商時，林男下跪懇求原諒，願意賠償60萬元並迎娶小芳，小芳的父親不同意，小芳的胞兄與朋友出拳揍林男並逼簽本票，檢方已依傷害罪、強制罪起訴施暴者。

台中地院審理時，林男辯稱兩情相悅，小芳因疼痛而踢他，一審採信林男辯詞，認為不能以腳踢之舉就認定性侵，據此判決林男無罪。

檢方上訴二審，台中高分院有不同看法，二審認為，雙方發生關係時，小芳不但說「不要」，還腳踢抗拒，另，案發後小芳情緒不穩，向男友哭訴被「硬上」、「我是個白痴、笨蛋」，醫院診斷小芳出現「創傷後壓力症候群」，法官認為，小芳當時只有「狎暱之舉」，尚無「姦淫之意」，可認定林男強制性交，據此撤銷原判，改依強制性交罪判處3年2月，可上訴。

至於林男指控小芳與家人設局「仙人跳」，二審認為先有性侵害，才有協商被毆與逼簽本票，這是兩回事，不能倒果為因，「仙人跳」之說不足採信。

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