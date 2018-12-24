「司法話題」防拍賣保財產 分期付款繳欠稅

2018-12-24

〔記者陳慰慈／台北報導〕民眾積欠國稅、勞健保費、交通罰鍰等，若超過兩百元且逾期未繳，主管機關就會將案件移送行政執行署進行財產扣押，為國庫追繳欠稅，二○一七年全台行政執行分署就為國庫追回二七五億元欠稅，債務人如不希望財產被拍賣，經濟又確有困難無法馬上繳清，可向行政執行署申請分期繳納欠稅。

欠稅200元未繳 恐遭追稅

行政執行署受理移送機關的欠稅案件後，會寄發傳繳通知單，請欠稅人報告財產所得狀況，要求限期繳清或分期繳納，一般來說，有兩成民眾收到通知單後會繳清欠稅，若仍不繳，名下存款、薪資、股票、股利等物就會被扣押，如再未獲足額清償，便會查封拍賣土地、房屋、車輛、珠寶、骨董等動產或不動產。

行政執行署表示，欠稅債務人如不想財產被拍賣，可到行政執行署申請分期繳納欠稅，執行分署在徵得債權人（移送機關）同意後，多會核准分期，暫停拍賣程序，但為了避免債務人脫產，在分期付款繳清前不會撤銷查封扣押物，以確認擔保確實，如無任何擔保物，則得找擔保人作保。

欠稅千萬者恐遭管收

而通常欠稅逾十萬元就會被限制出境，禁奢令則是欠稅超過一千萬元，欠稅人收到傳繳通知單，要求到分署報告財產狀況，若三次不來，行政執行署就會向法院聲請拘票，拘提欠稅人到案製作筆錄，若有隱匿、處分財產或虛偽報告財產情事，就會祭出最後的撒手鐧「管收」。

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