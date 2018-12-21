海外炒房 台灣搜房捲入10億吸金案

2018-12-21

與亞太國際一起被檢舉

〔記者錢利忠／台北報導〕有英國房地產專家之稱的台灣搜房、亞太國際地產等兩公司，被控以「保證獲利」為餌，推銷投資英國等歐洲不動產，粗估兩公司吸金至少10億元，台北地檢署昨指揮調查局北部地區機動工作站，兵分8路搜索兩公司並約談台灣搜房創辦人楊建傑、亞太國際負責人黃純萍等7人，依詐欺及違反銀行法方向偵辦。

楊建傑於1999年創立「房地天下科技」，建置首家房地產線上平台「家天下」，後來與中國「搜房網」合併在美上市，2003年成立台灣搜房，以中國上海為起點並拓展至日本及歐美等房地產業務，舉辦投資說明會超過400場。亞太國際地產成立於2012年，專營國際地產代銷，號稱海外地產投資首選。

國外開發商倒閉 仍收款

台灣搜房及楊建傑分別於2015及2016年獲得「金炬獎」及「金峰獎」，被外界視為業界翹楚；檢調卻接獲數十名投資人檢舉，指台灣搜房以保證獲利及還本為餌鼓吹投資，在國外開發商倒閉後仍持續收款涉詐欺；同樣以保證獲利為噱頭的亞太國際地產，收投資人存款也被控違反銀行法。

檢調獲報，2014年5月至12月間，台灣搜房推銷2件英國房地產，號稱投資單位9萬英鎊，3年報酬率保證8%，但國外開發商倒閉後，仍持續收款害投資人血本無歸；兩公司主打「保證獲利」，均涉犯銀行法第29條之非銀行不得收受存款規定，犯罪所得逾1億元可處7年以上徒刑，得併科5億元以下罰金。

楊建傑及職員否認詐欺，稱只是仲介，國外開發商倒閉與他們無關；該公司曾提出3種和解方案給投資者選擇，第1、原合約作廢換簽長約，但年獲利降為1-2%；第2、本金打折歸還，成數再商議；第3、投資者歸還已收到的獲利，該公司再返還本金。黃純萍推稱是掛名負責人，公司由丈夫秦啟松負責，秦也被約談。複訊後，黃純萍50萬交保。

檢調調查，兩公司的英國投資物件包括倫敦、利物浦、曼徹斯特等地區的精品公寓或商辦。

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