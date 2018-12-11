魔神仔牽走？離奇失蹤11小時 警獲救全身光溜溜

2018-12-11

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市警局瑞芳交通分隊楊姓警員，前天中午沒現身分隊值班，監視器顯示楊員將車停在萬瑞快速道路旁，當天中午12點35分換穿便服下車，獨自往護欄外邊坡走去，搜救人員趕到現場，一路喊著楊員姓名，搜索到當天深夜11點多，突然聽到有人回應「我在這」，順利在離楊員停車地點100公尺處找到人，當時他全身赤裸蹲在地上，直說：「不知為何跑下邊坡」，讓人不可思議。

「不知為何跑下邊坡」

據悉，第一波派往協助的搜救人員都有豐富救援經驗，爬下邊坡尋人及大聲呼喊，都未聽聞他回應，直到深夜11點後，才找到人，而尋獲地點附近皆無發現楊員脫下的衣物。一名資深義消指稱，不排除楊員是被「魔神仔」牽著走，直到過子時才醒過來，聽見人的呼喊才及時求援。

瑞芳警分局指出，楊員原應於9日中午12時到班，卻遲未見到人，下午1時許，有民眾報案一輛未熄火的轎車停在萬瑞快速道路邊，車上還有一件警察制服，但沒發現駕駛，經比對臂章號碼，確認是失聯的楊員，立刻派人四處協尋。

警方找了一個多小時，未見楊員蹤影，擔心他跌落邊坡，只好請消防局協助尋人；根據監視器畫面，楊員脫掉制服放在車上，隨後穿著便服，從停車處前方約5公尺處，翻越護欄走下邊坡；搜救人員在該處冒雨找了4個多小時，皆無所獲，準備隔日動員40多名特搜人員再度尋人。

奇! 第二波搜救才回應

不過分局同仁擔心他出意外，就算搜救人員暫撤離，員警仍沿著道路呼喊，終於在深夜11時23分聽到楊員回應，馬上再請消防局派人救援，搜救人員發現楊員全身赤裸蹲在地上，隊員馬上拿雨衣及外套給他裹身保溫，經檢視身上只有輕微擦、挫傷，交由救護車送醫救治。

怎麼了? 記憶一片空白

分局表示，楊員與4年前因車禍殉職的吳姓同仁感情很好，兩人常相約出遊，有傳出楊員偶爾會想起吳員，但近日來均未聽聞楊提及此事，只能確定楊員獲救時精神狀況很不穩定，詢問他此次事件是否與吳員有關，他則說當時記憶完全空白，不知道發生何事。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/