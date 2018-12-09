女方身上有傷 豆導道歉／訴訟主張沒主觀犯意 恐難脫罪

2018-12-09

〔記者吳政峰／台北報導〕鈕承澤挨告性侵，提告人除了有驗傷單，還檢具鈕男道歉、她不原諒等內容的對話紀錄為證，加上鈕承澤一度想以60萬元化解，種種事證讓鈕承澤恐難脫身，但他仍否認性侵；對此，曾任檢察官的律師翁偉倫研判，他應已知無法否認「手指頭插入」的客觀事實，才改以「沒有主觀犯意」當訴訟策略。

翁偉倫指出，實務上有些被告否認性侵，基本上是建立在證據不夠強的情況下，但以鈕案檯面上的資料來看，被害女第一時間就驗傷，鈕也向她道歉並試圖和解，客觀證據顯示兩人應有性交，他已無法抗辯。

律師認為 和解才有機會輕判

翁偉倫表示，「強制性交」成立要件是「違反其意願」而為性交，此屬主觀犯意，若鈕能夠說服法官兩人之間確有好感，愛撫時，對方沒有抗拒，對方一說不要，他馬上鬆手，未違反意願，才有機會脫罪。不過翁偉倫建議，鈕應趕緊找被害人和解，獲得原諒，才有機會輕判。

前花蓮高分院法官顏世翠認為，鈕想拚不起訴或無罪，應會一概否認到底，並趕緊找人與被害女和解，如果成功讓被害人更改口供，就有可能因為證詞前後不一而無法定罪。

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