員工連上35天班腦溢血 旺全公司判賠580 萬

2018-12-07

〔記者李立法／屏東報導〕屏東農業生物科技園區旺全國際公司的51歲楊姓員工連上35天班，腦溢血昏迷送醫急救，雖保住性命，卻因病成殘，勞動力減損近6成，勞檢單位發現，楊員倒地前1天工作時數達14.5個小時，前1個月天天上班10餘小時，旺全公司除違反勞基法被開罰，還被屏東地院判賠近580萬元。

楊男在旺全擔任水產加工作業員，2014年12月20日下午4點多突然昏倒，送醫診斷出腦出血及高血壓，因此失能無法再工作，且須長期復健。楊男出院後以旺全違反勞基法，求償600多萬元的工作損失、精神撫慰金及醫療等費用。

旺全主張，楊男工作無負擔過重情形，且有高血壓病史，當日中午外出大量飲酒，平日又有抽菸、喝酒習慣，楊男要負70%的過失責任。

發病前1天工作時數達14.5個小時

勞動部職安署前往旺全勞檢，發現楊男35天未休假，在發病前1天工作時數達14.5個小時。法官認為，楊男工作日夜操勞，造成身體「負荷過重」是發病主要危險因子，經鑑定勞動力減損57%，旺全應給付楊男579萬2571元較為合理；據了解，旺全公司不服一審判決，已提上訴。

楊男受訪時表示，他因神經受損，身體有一邊不聽使喚，無法工作，他和妻子只能靠職災給付金度日，3個孩子目前都半工半讀，為了工作把身體弄成這樣真不值得，只希望能獲得合理補償。

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