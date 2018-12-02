鋼鐵人勇義消 全年無休 天天值勤14小時

2018-12-02

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市隆恩義消特搜分隊副分隊長吳國祥全年無休，天天到消防分隊值勤長達14小時，統計近7年來，出勤高達7684次，不僅是新北市出勤最多的義消，也堪稱全國出勤次數之最的「第一勇義消」。

新北市消防局第五大隊大隊長林永東說，吳國祥除了每年大年初一凌晨4點多回南投老家跟長輩吃中飯，當天下午4點多就返隊，一年365天都來分隊值勤，比正職還投入，是值得效法的好榜樣。

56歲吳國祥退休前是高空吊車司機，過去因工作的關係，須長期抬頭，14年前頸椎長骨刺，還有偏頭痛等毛病，決定晨泳健身，進而加入義消特搜分隊；為了救護方便溝通，他還自修客家話、日語。

人稱「醫師爸」的他，與妻子栽培3名兒女考進醫學院，長女是台大醫院婦產科醫師，兒子曾任台大醫院牙醫、目前自行執業，小女兒在榮總開刀房擔任護理師。談起子女教育經，吳國祥謙稱自己只有國中畢業，教育孩子都靠妻子，讓孩子從小培養閱讀習慣，又幸運地遇到好老師。

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