新竹公園6億翻新 裸拍族亂入 狂拍養眼照

2018-12-01

百年歷史打卡熱點

〔記者王駿杰／新竹報導〕有百年歷史的新竹公園整建後重新開園，成為打卡熱點，近來卻遭裸拍族攻陷，1名美魔女穿上薄紗、丁字褲加上網襪，在麗池園林、甚至園旁大馬路邊擺出各種姿態拍照，並將性感養眼圖像PO網賺取積分，該女作風大膽，卻也引發議論。

PO上論壇 賺取積分

記者調查發現，新竹縣市不少知名景點都曾有裸拍族的蹤跡，警方過去也曾接獲民眾投訴，表示有網友在網路論壇分享景點裸拍照，會員入會後會被限制瀏覽權限，若想要更多權限，就必須不斷上傳各種自拍、裸拍照片或影片。

該名在新竹公園拍下薄紗照的女子，鎖定剛整建完工的麗池園林，將老樹、日式園林建築等都當成背景，擺出各種姿勢拍照，還秀出馬甲線，有幾張照片甚至在大白天的公園路邊取景，絲毫不怕曝光，這一系列照片PO上網路論壇後，獲得熱烈討論，不少人留言形容「這身材無話可說…」、「遮不住的好身材，高挑」、「新竹人+1，好希望在現場看，好想要身上的性感內衣褲」、「這樣外拍滿刺激的」等。

去年也曾入侵青草湖

據調查，美魔女並非首次，去年7月她就在竹市知名景點青草湖畔穿著串珠丁字褲外拍。

新竹警方表示，這些標榜自拍、偷拍的色情網站、論壇，電腦IP大都架設在國外，目前僅能分析出裸拍族的特性，增加巡邏密度，藉此嚇阻歪風。

警方提醒，於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者，觸犯社會秩序維護法，可處6000元以下罰鍰；若將裸照上傳網路，還會觸犯刑法妨害風化罪。

新竹公園建於1916年，占地約8公頃，園區內有麗池園林、動物園與玻璃工藝博物館等景點，市府與交通部觀光局、內政部營建署共投入6億元進行再生計畫。

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