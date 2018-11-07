簡訊要他「珍惜老婆」 竹科女一夜情自打臉

2018-11-07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科女工程師小琪（化名）收留因與老婆吵架而離家出走的洪姓工程師同事，事後控告洪男半夜爬上床性侵；檢方發現，過程中小琪既沒想逃更沒呼救，十分可疑，加上小琪事後竟傳「既然你有老婆了，就選擇好好愛她，我會避嫌的，我會選擇愛我所選擇的另一半」等語給洪男，讓檢方認定兩人是一夜情，全案不起訴。

小琪指控，洪男跟她是竹科同事，6月中旬某日晚上，因與老婆發生爭執而離家，遂問她能否在她租屋處暫住一晚，睡在沙發。凌晨3點多，洪男竟爬到她床上，不顧她掙扎、抵抗，對她上下其手，強行性侵得逞。洪男辯稱，當時雙方是合意性交，且因床戰太累了，隔天兩人都請半天假，下午才去上班。

檢方發現現場是分租套房，尚有其他房客，如果小琪於掙扎、抵抗時大聲呼救，應可引起其他房客注意；檢方問小琪是否曾大聲呼救，她卻說沒有，聲稱因洪男是同事，且那邊是女生宿舍，房東不允許帶男生進去。

女方無意逃跑 性侵不起訴

檢方認為，依常情，女方不會僅因顧慮同事情誼或擔心違反房東制訂的租賃規則，選擇承受性侵而不向他人求救，小琪辯詞太過可疑。 檢方認為，小琪遭遇性侵時，似無積極嘗試逃跑之意，且事後也未趁洪男睡覺之際報警或離開現場，與常見受害者之反應顯有不同。

檢方發現，小琪事後透過LINE傳給洪男「嗯、今天會這樣也是沒辦法的事」、「既然你有老婆了，就選擇好好愛她」等語，根本沒有強烈譴責用詞，僅告知洪男應珍惜配偶，此更與一般受害人反應有別，故全案不起訴。