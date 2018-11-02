27天有23天馬拉松煲電話 小開與女 賠妻15萬

2018-11-02

〔記者王定傳／新北報導〕已婚林姓電梯公司富二代，玩線上遊戲結識陳姓檳榔攤老闆娘，林妻從丈夫手機發現2人熱線到發燙，曾在27天內只有4天沒通話，有時一天聯絡高達26次，最長1通熱線長達1小時20分鐘等，2人還互相分享情歌，氣憤求償；新北地院法官認為2人已超過男女普通朋友交往範圍，侵害林妻配偶權，判2人賠償15萬元。

超過男女普通朋友交往範圍

據了解，林男父親是一家電梯設計、製造及維修保養公司負責人，林男堪稱富家子，在自家公司擔任業務兼維修員，自稱月薪僅36K。

林妻發現，丈夫3年前開始瘋玩網路遊戲，結識陳姓女網友後往來密切，前年曾在27天內只有4天沒聯絡，一天聯絡密度最高達26次，深夜也會通話，時間最長1小時20分鐘等，且丈夫的手機基地台位置多次出現在陳女住家及檳榔攤附近，甚至2人互相分享情歌，如歌手李玉璽的歌曲「滿天星」等，認定丈夫與對方絕非普通朋友。

林妻主張，丈夫逐漸不常回家，偶爾回家也僅稍微休息、洗澡換衣服後便出門，常常徹夜不歸，丈夫與對方的曖昧行為造成她身心煎熬，雙方已進行離婚訴訟，丈夫身為富二代，收入優渥，依此求償100萬元。

林男與陳女均否認曖昧，強調雙方只是普通網友，沒交往未同居；林男說，家族企業未來不會讓他接手經營，他的經濟能力普通，也沒房地產。

法官過濾2人簡訊發現，林男曾於2016年間傳訊給陳女約她在「樹下相等」，陳女回傳表示不會前往，稱欲結束這段感情，2人間的甜蜜只有彼此知道，感謝林對她的好，林則堅持要等到她來。法官認為，2人通話頻率異常頻繁，且一般朋友不會有「每個甜蜜只有你我知道」等曖昧對話，認定林男2人逾越男女普通朋友社交行為範圍，判賠15萬元慰撫金。