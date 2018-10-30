伴屍9個月／「百年後去陪你」 張博雅姑姑為愛放手葬夫

2018-10-30

〔記者黃良傑、方志賢／高雄報導〕伴夫屍長達9個月終於落幕！

高雄市96歲老翁陳炳添往生9個月，86歲陳妻以「老伴怕火化」、「找不到福地」等理由，買冰櫃存夫屍長伴家中，深情感動天，卻嚇壞鄰居，市府民政局、衛生局半個月前檢視屍體，已出現「腐壞」現象，甚至有成「蔭屍」之虞，後來同意安葬燕巢公墓雙人穴，卻因陳妻的不捨不願，一度拖延與不配合，市府最後下通牒，終在昨於市立殯儀館舉行告別式後，順利下葬入土為安。

張博雅協助看6、70個墓地

陳妻昨撫棺輕聲告訴老伴：「等我，百年之後就會去陪你！」令人聞之動容，據了解，阿嬤是監察院長張博雅的姑姑，張博雅因公務在身無法趕來拈香，由丈夫紀展南代表，紀表示，姑丈去世9個月來，他與張博雅協助看了6、70個墓地，還曾直接付訂金，但後來姑姑又不肯了。

紀展南表示，姑姑太愛姑丈，因心中的那個執著與想念，陪伴丈夫、天天相望，他與張博雅深覺不能再造成鄰居困擾及公共衛生憂慮，加上姑姑得知姑丈遺體開始腐壞，即使萬般不捨，姑姑終因愛而放手，同意民政局建議下葬老伴於燕巢深水公墓。

阿嬤拄著助行器對門外的親友和記者深深一鞠躬答謝，並緩步走向冰櫃，對著亡夫輕語訴情，阿嬤表示，她看過這個雙人墓穴，回到靈前曾擲3次筊都獲聖筊，知道老伴「頭家」滿意，她才放下心。

親友表示，阿嬤出身屏東地方仕紳家族，與阿公陳炳添感情甚篤但未生育子女，今年1月30日阿公病逝，經市府民政局協助，找到合適土葬的雙穴福地。