恐怖情人嗆斷手 女大生控警方吃案

2018-10-28

指4警稱 報案要雙方當庭對質

〔記者王捷、丁偉杰／綜合報導〕女大生小如（化名）與李姓貨車司機分手後，遭李男連續傳訊、打電話恐嚇1個多月，有次李男見小如沒回訊息，還狠嗆「希望以後你還有手可以回」。小如事後控訴，當時她嚇得跑到嘉義市警二分局南門派出所聲請保護令，不料卻遭4名員警接連誆稱「如果報案就要跟李男當庭面對面」、「說不定李會抓狂」等語，甚至稱她戶籍不在該所轄內，應到其他地方報案，讓她既害怕又失望。

警方指小如恐遭報復不報案

對於小如指控，警方昨否認吃案、推案，強調員警當時曾建議她可對李男提告恐嚇或家暴，是小如自己擔心遭李報復，才決定不報案。

據悉，21歲小如去年認識23歲李男，被李追求2個月後才決定交往。小如回憶，在2人交往1年期間，李男陸續向她借了12萬元，全數拿去改車、玩樂，她的家境不好，幾次想向李男討回，李男卻一再推託，最後才決定分手。

小如表示，分手後李男要求復合不成，竟說要找「道上朋友」堵她，且只要她沒回訊息、沒接電話，李男還會出言恐嚇：「要毀了妳」、「讓妳失去最重要的人」，讓她每天出門都膽戰心驚，這種情形維持1個月後，她終於忍不住崩潰回訊：「我到底還要回什麼！」沒想到李男又嗆「希望以後你還有手可以回」，讓她決定向警方聲請保護令。

律師︰警方得知應主動偵辦

小如控訴，當天她一到警所，竟有4個警員圍住她說：「真的要報案嗎？報案後說不定李男會抓狂…」「警方無法保護妳的安全，盡量不要一個人」，並表示她戶籍不在該所轄區，應到轄區警所報案，讓她大失所望。

律師洪銘憲表示，若小如所述為真，警方當時應已獲知小如受人恐嚇，而恐嚇屬於非告訴乃論罪，警方得知案情後就應主動偵辦。