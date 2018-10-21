竹聯美「魔」女 被髒水潑到索賠800萬

2018-10-21

神經祥女弟子被收押

〔記者陳恩惠／台北報導〕綽號「仙女」、外型姣好的39歲女子江庭誼，不僅是竹聯幫文武堂堂主「神經祥」的嫡系女弟子，她自己也是帶領一批幫眾的「竹聯美魔女頭目」，甚至去年以污水潑壞她家盆栽、弄髒小狗的荒唐理由，跟所住社區大樓管委會強索800萬元，還率眾砸場放鞭炮；台北市警大同分局最近逮捕江女及其幫眾共15人，檢察官依恐嚇、妨害自由、傷害、恐嚇取財等罪嫌，聲押江女獲准。

率眾大鬧社區管委會

警方說，江女2015年為簽賭組頭，帶20餘名壯漢到檳榔攤討債，除持棒打人，還特製「辣椒粉鞭炮」投擲店家，當年落網時，曾嗆聲「臭卒仔，只會叫警察」。去年10月，江女在社區LINE群組po出黑幫公祭照恐嚇主委，表示她可以撂200餘人去他家公祭，然後以社區管委會招工清洗外牆，髒水污損她家的盆栽及小狗，獅子大開口要求賠償800萬。

還曾撂小弟暴力討債

警方說，江女未獲賠償，指揮旗下小弟多次率眾到社區，以陳情等為由叫囂、恐嚇，還毆打徐姓總幹事及社區保全，管委會只好以48萬元與她和解，詎料江女持續恐嚇、迫害住戶，甚至在住戶大會敲鑼打鼓、放鞭炮，以致社區住戶人心惶惶。

據悉，江女是竹聯文武堂堂主「神經祥」的女弟子，其威脅住戶、毆打保全、甚至抓代主委撞牆等手法，完全承襲「神經祥」早期作為，看準住戶、保全短時間不會搬離或解職，不敢聲張下，持續恐嚇。